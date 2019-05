Cote d'Ivoire: Ligue 2 - Issia à 90 mn du bonheur

Le championnat national de 2e division va livrer son verdict, dimanche, à l'occasion de la 22e et dernière articulation.

Sol Fc, leader de la poule B, déjà admis en classe supérieure depuis la 20e journée, le principal enjeu se situe au niveau de la Poule A où l'accession à l'élite se dispute entre trois clubs. Issia (1er, 37 pts), Stella (2e, 36 pts) et As Denguélé (3e, 35 pts) vont se livrer un gros duel à distance, ce dimanche. Des trois équipes, seule Issia Wazy a son destin en main.

Une victoire suffira au bonheur des protégés de la présidente Ginette Ross qui n'ont jamais été aussi proches de la montée, depuis leur descente en Ligue 2. Sur leurs installations et devant leurs supporters, les Indomptables sont décidés à mettre tout en œuvre pour l'emporter contre l'Espérance de Bouaké (4e, 33 pts). Classé deuxième avec 36 pts, le Stella club, lui, n'a pas son destin en main. Une victoire des Magnans face à l'As Athlétic ne leur garantit pas la montée en 2e division. Il faudrait que, dans le même temps, Issia s'incline devant l'Espérance de Bouaké. Contrairement à Issia Wazi, le Stella aura fort à faire face à un adversaire qui est à la lutte pour le maintien. « Le plus important, c'est de remporter notre match et de croiser les doigts pour attendre le résultat d'Issia. Cependant, je ne pense pas que l'Espérance de Bouaké, qui n'a plus rien à perdre, puisse contrarier Issia. Mais nous sommes en football, il faut toujours croire, jusqu'à la dernière minute », a indiqué Rigo Gervais, l'entraîneur des Vert et blanc. Enfin, l'As Denguélé (3e, 35 pts) sera à l'affût pour profiter d'un éventuel faux pas de ses concurrents. Les joueurs venus d'Odienné seront aux prises avec l'Es Bingerville, au stade de Tiébissou.

La dernière journée sera également marquée par la bataille pour le maintien. Dans la poule A, Us Fermiers (9e, 23pts), Séwé (10e, 22 pts), As Athlétic (11e, 21pts) et Ivoire Académie (12e, 21 pts) jouent leur survie ce week-end. Dans la poule B, Ifer (12e, 19pts) a déjà les deux pieds en division 3. Il faut rappeler que les équipes classées 12es dans les deux poules et le mauvais 11e sont relégués en division inférieure.