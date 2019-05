Angola: Mise en relief des progrès en matière de liberté de la presse

Luanda — Le ministre angolais de la Communication sociale, João Melo, a déclaré vendredi que l'Angola enregistrait des "progrès indéniables" dans le domaine de la liberté de la presse.

Dans une interview accordée à Jornal de Angola, à l'occasion de la Journée mondiale de la liberté de la presse (3 mai), le ministre a dit qu'il y avait une plus grande ouverture et une diversification accrue dans les organismes publics, alors que les particuliers travaillent normalement et sans aucune ingérence.

Ces avancées, a-t-il affirmé, sont déjà reconnues par la société angolaise.

João Melo a précisé que jusqu'à l'année dernière (2018), selon les enquêtes menées par le ministère de la Communication sociale, le niveau de crédibilité de la presse publique en Angola, sur une échelle de 1 à 7, était de 5.

À son avis, atteindre ce stade en moins de deux ans de gouvernement est "assez positif".

Néanmoins, le dirigeant a conseillé aux journalistes d'être des professionnels et d'exercer leur activité avec rigueur, exception et objectivité.

À cette fin, a-t-il souligné, ils doivent s'informer des faits, entendre toutes les parties et respecter le principe du contradictoire.

"Par conséquent, être des professionnels dans le sens où les journalistes ne sont pas des juges, ni des policiers, ni des vigilants... mais des communicateurs. Ils doivent bien communiquer ", a-t-il déclaré.

João Melo estime qu'il est nécessaire que tous continuent à travailler pour approfondir l'exercice de la liberté de la presse en Angola, sans violer les lois existantes.

En ce qui concerne les défis et les nouveaux projets, le ministre a souligné l'engagement des organes dans la formation continue et la collaboration avec le ministère de l'Enseignement supérieur et avec certaines facultés, en vue de dispenser de cours de journalisme et de communication.