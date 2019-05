Angola: Assistance japonaise de 200 millions de Yens à l'Angola

Luanda — Un Accord d'assistance non remboursable, évalué à 200 millions de yens, a été signé ce vendredi à Luanda par l'Angola et le Japon, visant à la mise en ?uvre du Programme de Développement Economique et Social, dans le domaine de la Santé.

Equivalent à 585 millions de kwanzas, cet accord a été signé par le ministre angolais des Relations extérieures, Manuel Augusto, et par le ministre japonais des Affaires étrangères, Taro Kono.

Les relations politiques et diplomatiques entre Luanda et Tokyo remontent en septembre 1976, et les échanges de visites à haut niveau entre les deux parties ont commencé fin 1980.

Le Japon exécute en Angola divers projets dans les domaines de déminage, d'infrastructures, d'énergie, de l'agriculture, d'éducation et de la santé.

Dans le cadre des échanges commerciaux, l'Angola importe du Japon des voitures automobiles, de l'acier, du fer et d'autres équipements.

Par contre, le Japon importe de l'Angola principalement du pétrole et d'autres matières premières.