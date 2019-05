Burkina Faso: Tombola Diacfa Automobiles - Franck Pangatié Lougué, heureux gagnant de la Renault Kwid d'une valeur de 9,8 millions de FCFA

Selon Joseph Fadoul, Directeur Général de Diacfa, lors des journées portes ouvertes, tous les clients de Diacfa ont été conviés. « Nous avons mis en place des journées portes ouvertes avec la possibilité de faire gagner aux visiteurs plusieurs lots dont un véhicule. C'était une opération commerciale qui tend à fidéliser les clients et à leur montrer la qualité de nos installations et de nos prestations que ce soit au niveau des véhicules que nous vendons et au service après vente que nous effectuons » a fait savoir M. Fadoul.

Franck Pangatié Lougué, heureux gagnant, est donc reparti avec un véhicule de marque Renault Kwid de 5 places. Les 15 autres gagnants ont, quant à eux, reçu des téléviseurs écran LED. Selon le super gagnant, il y'a deux ans de cela qu'il a acheté son véhicule à Diacfa et qu'il y fait ses visites techniques. « Je suis très heureux d'être bénéficiaire de ce lot. C'est le mardi dernier qu'on m'a appelé pour m'informé que j'avais gagné un lot à Diacfa. Au début, je ne croyais pas avant qu'on ne m'appelle une deuxième fois » a déclaré M. Lougué. Se disant « très satisfait » des services de Diacfa Automobile, M. Lougué a invité tous les Burkinabè qui voudraient une nouvelle voiture à se rendre à Diacfa parce qu'il « y a de nouveaux modèles et des voitures résistantes, en plus, le service après vente est parfait » a t-il ajouté.

Pour Cyriaque Paré, gagnant d'un téléviseur, cette initiative de Diacfa est « bonne » en terme de communication en ce sens que cela permet aux clients de visiter le nouveau showroom qui selon lui est « très bien aménagé aux normes modernes ».

En rappel, le 12 février dernier, Diacfa Automobile a inauguré son nouveau showroom ultra moderne à la Zone d'activités diverses.