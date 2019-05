Afrique du Sud: Derniers meetings avant l'élection générale de mercredi

Les élections générales coïncident avec les 25 ans de la fin de l'apartheid. Quarante-huit partis sont en lice. L'ANC, le mouvement de libération de Nelson Mandela, est bien entendu favori, loin devant ses concurrents, l'Alliance démocratique et les Combattants pour la liberté économique. Mais depuis 15 ans, le score du parti au pouvoir ne cesse de baisser, pour atteindre les 61% aux dernières élections.

Dernière ligne droite pour les trois principaux partis. Grand favori, l'ANC tente de se redresser de l'image catastrophique laissée par l'ancien président Jacob Zuma, empêtré dans les scandales et chassé du pouvoir il y a un an.

Depuis, son nouveau leader Cyril Ramaphosa tente de contenir l'hémorragie, grâce à une campagne de lutte contre la corruption, et la mise à l'écart des proches de l'ex-président. Mais le parti est très divisé. Et sur le terrain, les électeurs, notamment les plus pauvres, se plaignent que rien n'a changé.

À droite, l'Alliance démocratique, ancien parti libéral blanc, désormais dirigé par un jeune leader noir. Aux dernières élections, le mouvement a obtenu 22% des votes, en attirant notamment la classe moyenne noire déçue par l'ANC. Mais le parti a du mal à se défaire de son image de parti blanc.

Les Combattants pour la liberté économique de Julius Malema sont l'autre grand rival de l'ANC. Troisième formation politique du pays, l'EFF a connu une ascension fulgurante depuis sa création il y a tout juste six ans. Le mouvement radical a grignoté les voix des jeunes et des pauvres de l'ANC et compte poursuivre sur sa lancée. D'ailleurs, le parti a prévu son meeting à Orlando, le cœur de Soweto, bastion de l'ANC.