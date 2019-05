Togo: "Pas de changement majeur dans le domaine des médias", selon l'OTM

Comme c'est le cas chaque 03 Mai, l'OTM (Observatoire Togolais des Médias) est au rapport ce Vendredi sur la situation de la presse au Togo.

Dans un rapport présenté cet après-midi par l'instance de régulation de la presse au Togo, dirigée par le confrère Aimé Komlan Dodji Ekpé, il est constaté que "depuis le 03 Mai 2018 au 03 Mai 2019", il n'y a "pas eu de changement majeur dans le domaine des médias".

Présentant ce rapport à la presse et devant les grands partenaires que sont le ministère de la Communication, la HAAC, l'UJIT, et le Système des Nations Unies au Togo, le président de l'OTM a fait comprendre que cette démarche de présentation de rapport est la manière pour eux de faire des recommandations afin de demander "à tous de se corriger dans les relations souvent difficiles avec les autres acteurs sur le terrain y compris les forces de l'ordre et de sécurité". Il est revenu sur les différents problèmes qui ont mis aux prises journalistes et forces de l'ordre et de sécurité, journalistes et personnalités publiques ou non..., et aussi l'assistance du tribunal des pairs à des confrères journalistes avec les services de l'Etat dont le SRI (Service de Recherche et d'investigation). S'il n'y a pas eu de sanction de contre quelque média depuis mai 2018, sur 10 audiences tenues, on retient toutefois une ordonnance de retrait de récépissé au journal "La Nouvelle" délivrée par la Justice togolaise et une mise en garde au même journal et "L'Estrad". Il est toutefois rappelé à ces derniers de faire sien le respect des règles d'éthique et de déontologie.

Entre autres recommandations, l'OTM tient à la prise de décrets d'application relatifs à la subvention de l'Etat à la presse sur la base de critères définis par le Code de la Presse et de la Communication, et surtout une assistance financière substantielle aux médias en période électorale et plus de protection des journalistes sur les lieux de manifestations publiques.

Pour information, le Togo a fait des progrès au tableau du classement de Reporters Sans Frontière. Ainsi, 86ème sur 180 classés au dernier classement, le Togo se classe désormais 76ème, soit une progression de 10 places pour le pays.

Il est à noter que pour cette édition, le thème de la célébration est "Médias pour la démocratie : Le journalisme et les élections en période de désinformation".