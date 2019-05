Ile Maurice: Laina Rawat invitée du Reform Party - «Bhadain essaie de se refaire une virginité politique»

Depuis qu'il a présenté Laina Rawat, la fille de Dawood Rawat, sur son estrade lors du meeting du 1er-Mai, Roshi Bhadain fait l'objet de beaucoup de questions au niveau de la classe politique.

À quoi joue celui qui avait été cité par les Rawat comme étant l'un des politiciens responsables du krach du groupe BAI ? Pour certains, il tenterait de se «refaire une virginité politique», pour d'autres, il essaierait subtilement de se rapprocher du Parti travailliste (PTr). Mais le principal concerné nie toute ambition de se joindre à un autre parti politique. «Je participerai aux prochaines élections en tant que leader de mon parti», soutient-il.

Dans le contexte des élections générales qui approchent, chaque move politique compte. Ce n'est pas le leader du Reform Party qui dira le contraire. Roshi Bhadain a créé la surprise en ayant à ses côtés Laina Rawat. Pour le PTr, dont l'un des députés, en l'occurrence Shakeel Mohamed, se trouve être l'avocat de Dawood Rawat, «l'on prend note de ce qui se passe». Mais il n'est pas question pour le chef de file du parti au Parlement d'oublier ce qu'a fait Roshi Bhadain. Du moins pas pour l'instant et pas tant qu'il n'aura pas présenté ses excuses.

«Il essaie de se refaire une virginité politique sans avoir fait son mea culpa ! Mais il était bien partie prenante du krach du BAI et il était derrière l'arrestation de plusieurs membres du PTr. Il était même un des chefs cuisiniers», affirme Shakeel Mohamed. Et que se passera-t-il si Roshi Bhadain venait à présenter «des excuses» ? «Il y a des choses plus importantes en ce moment pour le PTr. Je prendrai note de son mea culpa. Qui suis-je pour ne pas prendre note des excuses», ajoutera Shakeel Mohamed. Ce qui nous pousse à lui demander ce qu'il comprend par la présence de Laina Rawat aux côtés de Roshi Bhadain, alors qu'il défend le père de la jeune femme.

«I can assure it's not love, it's war»

«Il y a l'élément légal et émotionnel. Je fais la distinction. Et Laina ne fait jamais rien sans avoir une stratégie. Elle sait exactement ce qu'elle fait. All is fair in love and war. I can assure it's not love, it's war», avance le député rouge.

Pourtant, Roshi Bhadain pourrait bien servir de témoin clé dans le procès de Dawood Rawat contre l'État... À cela, Shakeel Mohamed répondra : «Insha Allah ! (NdlR : Si Dieu le veut) Mais nous n'en avons pas discuté (... ) Qu'il vienne tout nous dire s'il veut s'excuser ! Il ne fait que dire qu'il a tout sur Cloud.»

Du côté de Roshi Bhadain, on apprend qu'il n'y a eu aucune ligne de communication établie entre lui et le PTr. «Même pas par une personne interposée. En tant que leader du Reform Party, si je dois parler à un autre leader, je le fais directement», fait remarquer Roshi Bhadain. Par la même occasion, il précisera qu'il n'ira pas aux prochaines élections comme membre d'un autre parti. «Je participerai aux prochaines élections en tant que leader de mon parti. C'est farfelu de parler d'intégration à un autre parti. Aucune chance !» Toutefois, il ne prendra pas le soin de préciser que le Reform Party ira seul affronter l'électorat.

Qu'a-t-il voulu faire comprendre en présentant Laina Rawat à son meeting ? Le dirigeant du Reform Party souligne qu'elle n'a fait que «confirmer que c'est bien Lutchmeenaraidoo qui a 'krazé Bramer Bank' et entraîné la chute de la BAI. Elle a aussi confirmé que Bérenger et son MMM ont pris Rs 10 millions de son père en 2014 et que Pravind Jugnauth et son MSM ont reçu Rs 19 millions de la BAI en 2010. Et cela inclut Rs 9 millions reçues par le MSM qui était au pouvoir dans un gouvernement bleu-blanc-rouge. Il n'y a rien de plus à comprendre.»