Congo-Kinshasa: Assemblée provinciale de Kinshasa - Guy Matondo a 48 heures pour convaincre﻿

L'assemblée provinciale de Kinshasa, réunie hier jeudi 2 mai en séance plénière, a suivi l'interpellation, par le député provincial Didier Te Litho Tenge, du ministre en charge des Finances, de l'Economie, du Commerce, de l'Industrie, des Petites et moyennes entreprises (PME) et de l'Artisanat, Guy Matondo. Les travaux étaient présidés par le président de l'organe délibérant, Godé Mpoyi.

Le député provincial Te Litho Tenge, qui a situé cette interpellation dans le cadre du contrôle parlementaire, a énuméré les faits qu'il reproche au ministre Guy Matondo, d'après les informations en sa possession.

Il est question, pour l'auteur de l'interpellation, de l'endettement par la ville de Kinshasa auprès de différentes banques estimées à plusieurs milliers de dollars américains. Les recettes sont hypothéquées, pour une durée de trois ans, avant la réalisation des recettes, signale-t-il.

Autres faits reprochés au ministre provincial en charge des Finances : plusieurs comptes bancaires parallèles et signatures des contrats mettant en mal le fonctionnement de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, de l'Exécutif provincial ainsi que leurs administrations respectives. Il existe 141 comptes bancaires parallèles, signale-t-on.

Il est aussi question des arriérés de salaires et primes des membres de cabinets et du personnel administratif dépassant trente mois de retard.

Le ministre Guy Matondo a ensuite été invité à présenter ses moyens de défense.

Selon la loi, a-t-il indiqué, la ville de Kinshasa devrait bénéficier mensuellement de 40% du gouvernement central. « Ce n'est qu'un vœu », a fait remarquer Guy Matondo pour qui le gouvernement provincial de Kinshasa mis en place en 2007 a fonctionné sans budget d'investissement. Ce qui a fait dire au ministre des Finances que cette situation a permis à la ville de Kinshasa d'accéder aux facilités des caisses.

Guy Matondo a ensuite parlé de l'endettement auprès de trois banques commerciales de la place. Il s'agit de l'UBA avec 12 millions de dollars américains, Afribank 2 millions de dollars américains et Raw Bank avec 1.500 000 dollars américains.

« Le total de l'endettement représente 18 millions de dollars américains », a indiqué Guy Matondo.

Le ministre provincial s'est ensuite posé la question sur les comptes bancaires parallèles. « La réponse est négative », a-t-il indiqué avant de faire savoir que la moitié des recettes générées par la ville de Kinshasa sert au fonctionnement de la ville et l'autre, aux salaires, primes et paiement des indemnités de sortie des membres des cabinets politiques.

Le président de l'assemblée provinciale de Kinshasa a ensuite ouvert le débat au cours duquel les députés provinciaux ont soulevé quelques questions auxquelles devait répondre le ministre des Finances. Ces questions ont porté notamment sur l'endettement auprès des banques commerciales, les comptes parallèles, les arriérés de salaires, la DGRK (Direction générale des recettes de Kinshasa) dont les directions prévues à cinq en comptent aujourd'hui vingt-cinq.

Le ministre provincial en charge des Finances a sollicité et obtenu de la plénière un délai de 48 heures pour répondre à ces questions.

Auparavant, la plénière avait adopté les nouvelles matières inscrites au projet de calendrier des matières de la session ordinaire de mars 2019. Il s'agit notamment de l'examen et de l'adoption du règlement financier de l'assemblée provinciale de Kinshasa, de l'examen et de l'adoption du règlement du personnel administratif de l'assemblée provinciale de Kinshasa, etc.

La plénière a aussi adopté la résolution portant création de la commission d'enquête parlementaire sur l'audit de la gestion des finances de la ville de Kinshasa à laquelle dix députés provinciaux.

La présentation des compositions des membres de bureaux des comités des sages et des commissions permanentes de l'assemblée provinciale de Kinshasa a eu lieu également au cours de cette séance. Le bureau du Comité des sages est présidé par M. Paul-Gérard Sapu Kalimasi.

Entre autres commissions permanentes, on peut citer les commissions « Economique et financière », « Politique administrative et juridique », « Sociale, femmes, enfants et personnes vulnérables », « Aménagement du territoire, environnement et développement durable ».