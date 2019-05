Madagascar: Pétanque / Championnats du Monde - Madagascar sanctionné chez les dames !

Tsiory et Balotelli étaient privés de sommet mondial pour une faute qu'ils n'ont pas commise

Le président de la Fédération internationale de pétanque, Claude Azema, a mis sa menace à exécution quand il annonçait qu'il n'accepterait pas à ce qu'on change la liste initiale de la délégation de Madagascar , afin d'éviter d'autres manipulations pour ne pas dire des magouilles.

Et comme Tsiory, la championne en doublette mixte était restée à quai, sans doute parce que la Fédération Malgache de Pétanque a mal ficelé son dossier car on ne voit pas le Consulat de France refuser de donner le visa à une honorable mère de famille qui n'a jamais mis le pied dans l'espace Schengen, la Fédération internationale a rayé Madagascar de la liste des participants aux compétitions dames incluant le double mixte, le tête à tête et le double dames.

Première sortie internationale. Du coup, il ne restait plus que les hommes dont Nary et Balotelli.

En tête à tête, Madagascar a été battu par le Maroc au premier tour par 13 à 3 avant de se ressaisir au tour suivant avec une large victoire de 13 à 1 face à la Grèce.

En double, les deux hommes ont battu le Portugal par 13 à 4 au Tour 1, puis la Norvège au tour suivant sur un score sévère de 13 à 2, fort prometteur sur la suite du sommet mondial.

Hier encore, Nary et Balotelli ont battu le Sénégal sur un score assez sévère de 13 à 5, pour ensuite affronter au 4e Tour les Français avant d'entamer les demi-finales de samedi.

Cela montre en effet que Nary et Balotelli ,dont c'est la toute première sortie internationale, sont en grande forme. Reste à espérer qu'ils conservent ce même état d'esprit après le verdict du Congrès de la Fédération internationale et son Conseil de discipline. Ce dernier va non seulement trancher sur le sort de « l'ancien président »Béryl Razafindrainiony, selon les propres termes utilisés par Claude Azema à son endroit, mais également à l'endroit de la Fédération malgache dans son ensemble.

Apparemment, on s'attend à une lourde sanction car les documents en possession de la FIPJP sont accablants. Et comme la plainte émanait de la Fédération française de pétanque et de jeu provençal, on ne voit pas comment Béryl Razafindrainiony pourrait sortir indemne de ce conseil de discipline.