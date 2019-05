Madagascar: Sourcin' Voyage - Franc succès pour la première vague de la destination USA

Du 16 avril au 2 mai dernier, des touristes malgaches âgés de 4 à 75 ans ont eu l'occasion de découvrir des grandes villes et des endroits mythiques aux Etats-Unis

Ils sont venus. Ils ont découvert. Ils sont satisfaits. Les 56 personnes qui ont fait la première vague de la destination Etats-Unis de Sourcin' Voyage sont rentrées, avant-hier, d'un voyage de rêve.

Agréable surprise

Un voyage inédit qui leur a notamment permis de visiter des Etats américains comme New York, Washington, Los Angeles. Ils ont également pu découvrir des endroits mythiques comme l'Empire State Building, Times Square, Central Park, la Maison Blanche, le Grand Canyon, Hollywood Boulevard, Beverly Hills... Mais ce qui a surtout fait le plaisir de ces visiteurs, c'est que Sourcin' Voyage leur a réservé une agréable surprise en ajoutant d'autres Etats et sites touristiques dans le programme. Pour ne citer entre autres que Baltimore, San Diégo et même la frontière mexicaine. En tout, les passagers ont pu découvrir neuf Etats et onze grandes villes au Pays de l'Oncle Sam. Une découverte cinq étoiles puisque Sourcin 'Voyage leur a préparé une organisation quasiment sans faille pour ce pack comprenant notamment les procédures de visa, les billets d'avion, l'hébergement, le petit déjeuner buffet, les transferts et autres transports vers les sites touristiques.

Savoir-faire

Au retour, les 56 passagers ont également eu droit à un petit crochet à Dubaï et vivre des moments heureux avec un Dubaï City Tour, un dancing Foutain et un Désert Safari. Un séjour complet en somme, et qui témoigne du fait que, quand on leur offre les meilleures destinations et les meilleurs services, les Malgaches savent aussi prendre le plaisir de voyager à l'extérieur du pays. Une fois de plus, Sourcin a démontré son savoir-faire dans ce domaine de plus en plus concurrentiel du voyage organisé. Au grand bonheur des voyageurs qui se bousculent pour cette destination de rêve que sont les Etats-Unis. La preuve, les places pour l'édition du mois de juin sont déjà toutes prises. Mais les potentiels voyageurs peuvent se rassurer car une autre vague est prévue pour le mois de juillet. Et les détails de ces prochaines éditions sont disponibles dans l'encart publicitaire en page 48 de ce journal. Sur la page facebook de Sourcin Voyage et le numéro de téléphone 034 77 777 66.