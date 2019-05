Angola: BP Angola investit 1,2 million USD dans le déminage

Luanda — BP Angola investira dans les prochains jours environ 1,2 million USD dans le projet "100 femmes dans le déminage" de HALO Trust, afin de réaliser des actions humanitaires dans les zones rurales angolaises.

Le financement vise à déminer une superficie équivalente à 40 terrains de football, en tenant compte de l'objectif du gouvernement angolais d'éliminer l'impact des mines d'ici 2025.

Depuis 1994, HALO Trust a déminé plus de 850 champs de mines et a retiré 95000 mines antipersonnel en Angola, soulignant qu'il reste encore plus de mille champs minés inconnus.

Au cours des 15 dernières années, BP Angola a investi plus de 100 millions de dollars dans le sol angolais dans les communautés locales et les initiatives sociales.

Cette initiative aidera également deux équipes de femmes recrutées dans les communautés directement touchées par les mines dans la province de Benguela, ainsi que les femmes dont les perspectives de travail sont généralement limitées pour accéder à l'indépendance financière.

Cette action offrira également aux femmes des possibilités d'acquérir diverses compétences en matière de logistique, de technologie de l'information et de gestion financière.

Pour le président régional de BP Angola, Stephen Willis, le programme de financement permettra le déminage en toute sécurité des sites qui constituent un danger pour les communautés, ce qui permettra une utilisation productive des champs.

À son tour, le directeur exécutif de HALO Trust, James Cowan, a souligné le soutien crucial à la détermination de HALO Trust à parvenir à une plus grande égalité des sexes dans le déminage partout.

L'ambassadrice du Royaume-Uni en Angola, Jessica Hand, s'est dite satisfaite du partenariat entre BP et l'Angola, soulignant que le programme soutenait le déminage humanitaire dans les provinces de Cabinda, Uige, Lunda Norte, Lunda Sul, Moxico, Cuando Cubango, Benguela, Cuanza Sul et Bié.

Adriano Gonçalves, chef du Bureau des échanges et de la coopération du Comité intersectoriel pour le déminage et l'assistance humanitaire, a salué l'initiative, soulignant que le projet contribuerait à augmenter les capacités humaines en matière de déminage en Angola et à renforcer l'autonomie des femmes.