Afrique: Amadou Gallo Fall, président NBA Africa - «Faire de la Basket Africa League une référence mondiale, une locomotive du développement économique»

Annoncée en janvier prochain en Afrique, la Basket-ball Africa League (Ligue africaine de basket) qui regroupera douze équipes africaines, sera le premier championnat Nba disputé hors du continent américain.

Amadou Gallo Fall, le vice-président de la NBA en charge de la région africaine, qui a donné hier, vendredi 3 mai, les grandes lignes de cette compétition organisée en partenariat avec Fiba Afrique, annonce qu'il contribuera à rendre le jeu plus accessible et doter l'Afrique du minimum d'infrastructures. Mais elle doit compléter davantage l'écosystème qui est en train d'être bâti depuis quelques années par le bureau Afrique autour du basketball continental après les programmes du Basketball Without Borders, qui a déjà inscrit le basket-ball continental dans une dynamique d'expansion , mais aussi l'Académie Nba qui a vu le jour à Dakar ou la Nba Africa Game.

Dans sa mission de développer le basketball et de rendre le jeu plus accessible et de doter l'Afrique du minimum d'infrastructures, la NBA s'est projetée sur le lancement de la basket-ball Africa League (Ligue africaine de basket). En janvier 2020, l'Afroleague devrait céder la place à cette nouvelle compétition, qui sera organisée en collaboration avec la Fiba-Afrique et qui sera le premier championnat Nba disputé hors du continent américain.

Amadou Gallo Fall, le vice-président de la NBA en charge de la région africaine a donné hier, vendredi à travers, un round table, organisé à Terou Bi, les grandes lignes de cette nouvelle compétition. Selon lui, la vision de la Nba est de faire de l'Africa League, l'une des premières Ligue de basket au monde. Organisée au mois de janvier 2020 en partenariat avec la Fiba-Afrique, la compétition va démarrer avec 12 équipes.

En plus de la Tunisie, le Maroc, le Sénégal, l'Egypte, l'Angola et le Nigeria désignés d'office, six autres clubs champions, compléteront le tableau à travers des qualifications prévues entre septembre et octobre. Soit 38 matchs disputés en 5 mois. «Ce partenariat va assurer plus de moyens en apportant plus de ressources à la Fiba-Afrique, en renforçant les fédérations et en motivant les clubs. La Nba va mettre toute une expertise dans cette compétition pour qu'elle soit une véritable machine à spectacles. Cette Ligue aura également une incidence économique dans les villes et encouragera le tourisme. Depuis son lancement, un engouement des médias et l'engagement des anciens joueurs de la Nba ont été notés», a expliqué Amadou Gallo Fall. «Nous voulons faire de la Basket africa league une référence mondiale, une locomotive du développement économique, une plateforme qui va générer des revenus. Il s'agit d'utiliser les valeurs du sport pour impacter la jeunesse africaine». Cette trouvaille complétera l'écosystème que la NBA est en train de bâtir en Afrique et qui comporte d'autres programmes comme le basketball without Borders.

Initié en 2010 à Johannesburg par le bureau Afrique de la Nba, ce programme a déjà eu un écho dans différents horizons. Dix ans après son lancement, le patron de la NBA Afrique note aujourd'hui un fulgurant développement en ce sens que ce programme dédié aux jeunes talents a donné une opportunité à de nombreux jeunes de booster leur talent et potentialité.

A l'image des actuels joueurs de la NBA, Gorgui Dieng (Minnesota Timberwolves) et Joel Embiid (Philadelphie Sixters) ou encore des pivots Youssoupha Fall, Youssou Ndoye, produits de Seed Académie et candidats, cette saison au poste de meilleurs joueurs de Ligue Pro A en France. La nouvelle académie NBA érigée au Sénégal entre également en ligne de compte. Tout comme la NBA Africa, le match de gala opposant des joueurs de la prestigieuse ligue nord-américaine. Après trois éditions en Afrique du Sud, il pourrait prendre la destination de Dakar comme l'a expressément souhaité les autorités sénégalaises.