Congo-Kinshasa: Ligue des Champions - Déplacement périlleux pour l'Esperance à Lubumbashi

L'Espérance Sportive de Tunis dispute cet après-midi en RD Congo l'un des matches les plus importants de sa saison. En demi-finales retour de la Ligue des Champions, la formation espérantiste sera reçue ce samedi par le TP Mazembe.

Le club sang et or cherchera aujourd'hui à défendre son avantage d'un but acquis à l'aller. La deuxième manche de Lubumbashi sera donc décisive pour les protégés de Mouine Chaabani qui devront probablement jouer le titre au Temple des Badianguenas avant même la finale vu la difficulté de la mission et ce, en dépit de l'avantage acquis à la faveur de leur courte victoire à Tunis. Pour beaucoup, le salut des espérantistes à Lubumbashi passera par un but qui compliquera sérieusement les affaires des congolais.

Le coach adjoint de l'Espérance reconnait bien évidemment que la rencontre de ce samedi sera difficile pour son équipe, mais il est en possession des arguments pour la rendre aussi difficile que compliquée pour les Corbeaux.

« Le match retour, c'est un autre contexte. Sûrement, le score du match aller va avoir de l'impact, mais sur le plan tactique, on va essayer de négocier convenablement notre match avec toutes les précautions nécessaires. On est ici pour défendre notre titre et faire comme le capitaine l'a dit, le meilleur match qu'il faut», a-t-il déclaré.

Les Corbeaux sont ainsi avertis, l'EST s'amène avec une grande ambition, celle d'aller jusqu'au bout du chemin, c'est-à-dire remporter la Coupe qu'elle a conquise contre vents et marrées l'an dernier face au National Al Ahly.