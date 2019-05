Congo-Kinshasa/Tunisie: Ligue des Champions - Les Corbeaux à l'assaut des Sang et Or

Le Tout-Puissant Mazembe de Lubumbashi doit s'imposer avec un écart de deux buts face à l'Espérance de Tunis. C'est la condition sine qua non pour que les Corbeaux accèdent en finale. Ce classique de la demi-finale retour de la Ligue des Champions aura lieu, le samedi 04 mai 2019, dans le bouillant stade de la commune de Kamalondo.

Le TP Mazembe, qui est souvent transcendé lorsqu'il évolue à domicile, sera aujourd'hui à la recherche d'un exploit face au champion en titre. Quasiment transparents au match aller, les congolais tenteront aujourd'hui de montrer un tout autre visage devant leur public face à des espérantistes très solides lorsqu'ils évoluent à l'extérieur cette saison.

Battus (1-0) à Tunis, les Corbeaux doivent l'emporter au moins par deux d'écart pour rentrer dans les corridors de la finale. Se faisant passer pour celui qui a reçu le message correct dessiné par l'enjeu du match sur un tableau sombre, Pamphile Mihayo riposte en ces mots : « Au match aller, nous avons aligné une équipe avec trois milieux défensifs pour travailler sur la récupération des ballons. Et maintenant, avec cette obligation à gagner par deux buts d'écart qui nous colle, nous allons mettre en place une équipe très offensive pour marquer plus de buts et avoir cette qualification, » a-t-il lâché.

Les Badiangwena tiennent mordicus à se hisser en finale, quatre ans après leur dernier sacre en Ligue des Champions. Les poulains du coach Pamphile Mihayo sont dans la bonne dynamique tant en compétitions africaine que nationale. Les étincelles s'annoncent déjà dans l'air pour ce duel entre Congolais et Tunisiens. Historiquement, les Congolais sont plus favorisés dans leur jardin aux dépens des Espérantistes. Les deux équipes se sont rencontrées 4 fois à Lubumbashi où l'EST s'est incliné 3 fois, dont la fameuse finale aller 2010 (5-0), avec un seul nul.