Togo: Beach cleaning, développement et humour

Une 'Semaine de l'Europe' se déroulera du 4 au 11 mai à l'initiative de la Délégation de l'UE au Togo.

Cet évènement se tient à l'occasion de la fête de l'Europe célébrée tous les 9 mai.

A ne pas manquer un 'Beach cleaning' samedi à Lomé organisé en coopération avec le Club des amis de la plage de Lomé et l'ONG STADD.

Canal Olympia proposera du 7 au 10 mai des films français, belges, allemands, portugais et italiens. Séances gratuites.

Le 7 mai, les responsables de la Délégation de l'UE et ceux des ambassades de France et d'Allemagne visiteront des projets mis en œuvre dans la région maritime, notamment. Cette tournée sera l'occasion de mettre en valeur les réalisations de l'Union européenne et de ses Etats membres à Lomé et à Tsévié.

Autre manifestation organisée, un gala de football avec des équipes composées de membres du gouvernement et des diplomates de pays européens. Les rencontres auront lieu sur la pelouse de la British School le 11 mai.

Enfin, cette 'Semaine de l'Europe' s'achèvera par la première édition du Festival de l'humour francophone le 11 mai à Canal Olympia Godopé en présence d'une trentaine d'artistes africains et européens (Gustave Parking et Sandrine Sarroche (France), Oumar Manet (Guinée), Valery Ndongo Pro (Cameroun), Oualas Officiel (Maroc & Côte d'Ivoire), et Professeur Abawoe Officiel (Togo).