Ile Maurice: Dettes - La SBM réclame Rs 94 M à Dawood Rawat

Dawood Rawat, ex-président du groupe BAI, n'est pas au bout de ses peines. La State Bank of Mauritius (SBM) le poursuit devant la cour commerciale et lui réclame Rs 94 698 784,05. Cette somme représente les emprunts impayés qu'il a contractés auprès de cette banque. Ce procès sera entendu le jeudi 9 mai devant le juge Gérard Angoh.

La SBM a accordé des facilités bancaires à hauteur de Rs 50 millions à Dawood Rawat, qui se trouve actuellement en France, par voie de facilités d'emprunts et de découverts bancaires et une carte de crédit d'un montant de Rs 1 million. La direction de cet établissement bancaire soutient dans sa plainte que Dawood Rawat a commis une infraction par rapport aux termes de ces facilités bancaires en ne remboursant pas ses paiements. Il est endetté envers cette banque à hauteur de Rs 94 698 784,05 plus les intérêts et autres commissions à compter du 31 juillet 2015.

Cette banque a sommé Dawood Rawat d'honorer ses dettes. Mais ce dernier a fait la sourde d'oreille. Pour la direction de la SBM, cela constitue une rupture de contrat.

Dans sa défense, Dawood Rawat relate les circonstances dans lesquelles la BAI a été dissoute et la licence de la Bramer Banking Corporation Ltd (BBCL) révoquée le 2 avril 2015 par la Banque de Maurice. La BBCL a été liquidée par la suite. Dawood Rawat indique que pour des raisons politiques, la Financial Services Commission a nommé des administrateurs spéciaux pour la BAI et les autres entités.

Il déclare que sur une demande du Directeur des poursuites publiques en date du samedi 18 avril 2015, la juge Gaytree Jugessur-Manna avait émis un ordre ordonnant le gel de tous ses comptes bancaires et ceux de ses enfants. Dawood Rawat fait ressortir dans sa plainte, rédigée par Me Ayesha Jeewa, avouée, que les administrateurs spéciaux ont transféré tous les actifs de la BBCL, évalués à plus d'un milliard de roupies, pour une roupie à la National Commercial Bank.

Il soutient que c'est à cause des ingérences politiques injustifiées qu'il n'a pu honorer ses dettes. Il demande à la cour commerciale de rejeter la plainte de la SBM. Il a retenu les services de Me Yousuf Mohamed, Senior Counsel.