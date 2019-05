Cote d'Ivoire: Rassemblement des républicains - L'idéologue du parti, Pr Lemassou Fofana s'en est allé

Le Rassemblement des républicains (Rdr) parti dont est issu, le Président Alassane Ouattara a tiré sa révérence.

Il est décédé dans la nuit du vendredi au samedi à Abidjan à la Polyclinique Saint Anne-Marie de Cocody des suites d'une maladie, a appris Fratmat.info, des sources proches de cette formation politique.

Laissant derrière lui une œuvre inachevée au moment où son parti a intégré le Rassemblement des houphouetistes pour la démocratie et la paix (Rhdp) en rang de bataille pour la présidentielle 2020. L'idéologue du Rdr, le patron de l'école du parti avait en charge d'insuffler aux plus jeunes la ligne directrice de ce parti libéral qui a porté l'opposant Alassane Ouattara à laz tête de l'Etat de Côte d'Ivoire avec l'Alliance des houphouetistes.

Né le 29 juin 1957 à Mankono, République de Côte d'Ivoire, Lemassou Fofana, archéologue et islamologue. Spécialiste du Moyen âge africain, il est titulaire d'un doctorat de troisième cycle de l'Université de Paris IV (Sorbonne).

Pr Lemassou Fofana a été chargé de recherche à l'Université de Cocody et Directeur de l'Institut d'Histoire, d'Art et d'Archéologie Africains (IHAAA, UFR des sciences de l'homme et de la société).

Au plan politique, il était membre de la cellule de formation politique du RDR et a été successivement chef de cabinet et directeur de cabinet de la Secrétaire Générale de ce parti entre 1998 et 2006.

Il fut membre du Bureau Politique du Rdr et conseiller au cabinet du Président Alassane Ouattara.