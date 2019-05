Congo-Kinshasa: Ebola - La communauté internationale appelée à renforcer son soutien pour arrêter l'épidémie

L'exhortation a été faite récemment par le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, et la directrice régionale de cette institution pour l'Afrique, le Dr Matshidiso Moeti, en visite de réconfort des équipes de riposte à Butembo, dans le Nord-Kivu.

« Nous entamons une phase où la riposte devra considérablement changer », a dit le Dr Tedros, tout en soulignant que « L'OMS et ses partenaires ne peuvent pas faire face à ces problèmes si la communauté internationale ne participe pas au comblement de l'important déficit de financement ».

Parlant du décès inopiné du Dr Richard Mouzoko tué par des miliciens alors qu'il présidait la réunion quotidienne d'évaluation de l'épidémie de la maladie à virus d'Ebola, le directeur général de l'OMS s'est dit profondément touché. « Le décès du Dr m'a profondément touché. Je l'avais rencontré avec d'autres collègues dévoués et, pendant cette mission, je n'ai cessé de penser à lui. Je suis aussi profondément préoccupé par la situation. Le nombre de cas augmente à cause d'actes de violence qui, chaque fois, nous font reculer. Nous avons déjà commencé à adapter notre façon d'agir », a-t-il indiqué.

Pour sa part, le Dr Matshidiso Moeti a renchéri: «La fierté et le respect que j'éprouve pour mes extraordinaires collègues n'en sont aujourd'hui que plus grands ». La directrice régionale de l'OMS pour l'Afrique a ajouté: « Ils ont traversé des épreuves inimaginables et pourtant ils souhaitent poursuivre ce travail indispensable. Nous devons maîtriser les conditions de sécurité, pour eux et pour la population locale. Au cours de notre mission, nous avons eu des conversations intéressantes avec les partenaires chargés de la sécurité pour savoir ce qu'on pouvait faire de plus. Pendant ce temps, nous continuerons à collaborer avec divers groupes et à inscrire notre action dans le cadre communautaire ».

Face à l'augmentation galopante du nombre des cas répertoriés d'Ebola, le Dr Moeti pense qu'il faut plus agir tout en travaillant ensemble. « L'augmentation inquiétante du nombre de cas nous oblige d'autant plus à agir. Finalement, seule une prise en main du problème par toutes les communautés touchées permettra de mettre un terme à la flambée. Certains voudraient que la maladie à virus Ebola nous divise, mais nous ne pouvons en venir à bout que si nous travaillons tous ensemble », a-t-elle conseillé.

La délégation a rencontré le maire de Butembo, Sylvain Kanyamanda Mbusa, l'ambassadeur des États‑Unis d'Amérique, Michael A. Hammer, le représentant spécial adjoint de la Mission de l'Organisation des Nations unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo, David Gressly, ainsi que d'autres partenaires des Nations unies, des responsables économiques, religieux et politiques et des représentants d'ONG qui prennent part à la riposte.