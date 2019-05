Congo-Brazzaville: Santé publique - Le Fnuap améliore les conditions de travail dans des structures sanitaires

L'agence onusienne a mis à disposition des hôpitaux de base de Brazzaville, notamment Bacongo, Makélékélé, Talangaï, et celui de Kinkala (département du Pool) des équipements visant à lutter contre la mortalité maternelle et néonatale.

Des lits, des scanners à ultrasons, des stérilisateurs à vapeur non électriques, des extracteurs de mucus, des colliers de serrage pour cordon ombilical, des plateaux à instruments, les cœurs fœtaux, des stéthoscopes obstétricaux constituent en partie le don d'équipements nécessaires à la prise en charge des femmes qui accouchent et des nouveau-nés, réceptionné par la ministre de la Santé et de la population, Jacqueline Lydia Mikolo, le 3 mars à Brazzaville, des mains du représentant du Fonds des Nations unies pour la population (Fnuap), Mohamed Ould Lenine Moujtaba.

« Ce geste traduit l'engagement du Fnuap à accompagner le Congo dans l'amélioration de la santé maternelle, notamment les soins obstétricaux, néonataux d'urgence pour que le pays atteigne l'objectif : "zéro décès maternel et néonatal d'ici à 2030" », a expliqué le diplomate onusien.

Après un travail de terrain réalisé par le Fnuap dans les départements de Brazzaville, du Pool et de la Likouala, une charte d'accouchement a été mise en place. Celle-ci définit des actions participatives entre les futures mamans, leurs accompagnateurs et les sages-femmes. Le même document formule une recommandation en faveur de la création d'un environnement de travail sain et sécurisé avec du matériel adapté et des équipements nécessaires à la prise en charge des mamans et des nouveau-nés. Le geste du Fnuap est donc une concrétisation des lignes directrices de ladite charte.

Des indicateurs de la santé néonatale toujours en deça des objectifs

Saluant l'initiative de l'agence onusienne, la ministre de la Santé et de la population a indiqué que ce don va améliorer les conditions de travail des prestataires et la qualité de l'offre de soins maternels, néonatals et infantiles.

Selon Jacqueline Lydia Mikolo, les stratégies de réduction de la mortalité maternelle et néonatale se fondent, entre autres, sur l'augmentation de la disponibilité et de l'accessibilité aux services de santé maternelle et néonatale de qualité, sur l'engagement des décideurs, des communautés ainsi que l'augmentation des ressources pour y parvenir.

Malgré les efforts déployés par le gouvernement, les partenaires techniques et financiers, les indicateurs de la santé maternelle, néonatale et infantile restent en deçà des objectifs escomptés, a fait constater la ministre de la Santé et de la population.

« Les enquêtes et études menées en la matière ont montré que les trois quarts des femmes qui meurent pendant les suites de couche, le sont dans les centres de santé et en présence du personnel. Cette situation témoigne de l'insuffisance de l'offre des soins de qualité dans ces établissements », a déclaré Jacqueline Lydia Mikolo.

Comme pour dire, le don du Fnuap est tombé à pic et les efforts continueront d'être déployés afin que l'on ne compte plus de décès maternels et néonatals évitables dans les structures de santé.