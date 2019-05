Congo-Brazzaville: Vie des partis - Le RDD rejoint l'opposition politique congolaise

Le parti de l'ancien chef de l'Etat, Jacques Joachim Yhombi Opango, a signé le 3 mai à Brazzaville le mémorandum d'entente de l'oppositiopn , devenant par cet acte la treizième formation politique à adhérer à la plate-forme que dirige Pascal Tsaty Mabiala.

Le Rassemblement pour la démocratie et le développement (RDD) vient de rejoindre l'opposition congolaise. En effet, après une présence de près de dix ans à la majorité présidentielle où il était allié du Parti congolais du travail (PCT), le RDD a décidé de regagner les rangs de l'opposition qu'il a quittés en 2009.

C'est son vice-président, Jean Jacques Serge Yhombi Opango, qui a signé l'adhésion au siège de l'Union panafricaine pour la démocratie sociale (Upads), en présence de plusieurs cadres de la direction du parti. Signant le mémorandum, le vice-président du RDD s'est réjoui de rejoindre, encore une fois de plus, l'opposition.

« En intégrant les rangs de cette plate-forme politique, le RDD se veut être une force de proposition d'une opposition constructive pour l'intérêt général et le bien-être des Congolais. Nous souhaitons que l'opposition congolaise soit une alternative, alors une réelle et véritable alternative qui soit à l'abri des tentatives de déstabilisation du pouvoir », a-t-il déclaré.

Parti d'obédience social-démocrate, le RDD s'est fixé, pour objectifs dès sa naissance en décembre 1990, entre autres, la défense de certaines valeurs comme le dialogue, la concertation et la recherche du consensus. Insistant sur les valeurs de paix, Jean Jacques Serge Yhombi Opango a annoncé que le RDD ne ménagera aucun effort au sein de sa nouvelle famille politique pour combattre la mauvaise gouvernance et tous ses maux qui règnent dans le pays.

« C'est au sein de cette plate-forme constitutionnelle que le RDD entend désormais jouer sa pleine partition pour servir le peuple. On ne peut lutter pour des valeurs sans penser à ces injustices infligées à certains de nos compatriotes quelle que soit leur envergure. A vos côtés, le RDD se battra pour qu'il n'y ait plus de prisonniers d'opinion dans notre pays. C'est avec toute notre responsabilité que nous avons signé ce mémorandum, il y a beaucoup de points communs qu'il nous faut enrichir », s'est-il engagé.

Rappelant la composition de la sphère politique au Congo, Jean Jacques Serge Yhombi Opango a demandé aux différentes plates-formes politiques de ne pas se regarder en chiens de faïence, mais de constituer plutôt des cadres de réflexion, de concertation pour trouver des solutions par des moyens pacifiques pour résoudre les problèmes du peuple congolais.

2021 en ligne de mire

Prenant acte de cette nouvelle adhésion, le chef de l'opposition congolaise a rappelé que le nouvel allié est un grand parti qui a une histoire au Congo. Selon Pascal Tsaty Mabiala, en apposant sa signature sur le mémorandum de l'opposition congolaise, le RDD s'engage en son âme et conscience à respecter les prescriptions et à se battre avec les autres sur les valeurs de paix, d'unité nationale, de patriotisme et de respect des institutions.

« C'est une responsabilité de plus et je crois que nos amis du RDD la mesurent bien. Mais, tout ceci pour une alternance parce que nous voulons du changement dans le pays. Nous sommes de plus en plus convaincus qu'il n'y a qu'une alternance dans ce pays pour faire bouger les lignes, pour faire changer les situations », a-t-il déclaré.

En effet, le RDD a signé son retour à l'opposition à quelques mois de l'élection présidentielle de 2021. C'est ainsi que le chef de l'opposition, qui a appelé les différents membres à la responsabilité, compte sur cet allié de l'Upads pour une alternance politique en 2021.

« Le RDD a été de tous les combats avec l'Upads de 1992 à 1997 et même au-delà. Il s'agit pour nous d'un vieil ami, peut-être que nous étions séparés mais nous n'étions pas divorcés. Mais cette fois, s'il faut se remarier, ce n'est pas seulement avec l'Upads mais avec tous les partis de l'opposition politique congolaise. Vous avez votre place et je sais comment vous êtes si forts, si brillants pour conduire avec nous ce combat. Nous sommes sûrs que vous prendrez votre place pour jouer votre partition », a espéré Pascal Tsaty Mabiala.

Notons que ce départ de la majorité présidentielle est la concrétisation des menaces proférées par le fils du président-fondateur du RDD, lors des élections législatives de 2017, où il était opposé à un candidat du PCT à Owando, dans la Cuvette. Il dénonçait chaque fois, devant les médias, le comportement de son allié qui ne respectait pas, d'après lui, les termes de l'accord qui les liait.