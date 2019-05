Cameroun: Diplomatie - Jules Ngoulako consul du Congo à Douala

Le gouverneur de la région camerounaise du Littoral, Dieudonné Ivaha Diboua, a remis le 30 avril dernier, l'exéquatur signé par le président Paul Biya, au consul du Congo à Douala, Jules Ngoulako.

La cérémonie solennelle s'est déroulée en présence des autorités locales, de la colonie congolaise et de l'ambassadeur du Congo au Cameroun, Valentin Olessongo.

A cet effet, le gouverneur de la région du Littoral a rappelé l'excellence des relations d'amitié et de coopération entre le Congo et le Cameroun. Dieudonné Ivaha Diboua a notifié les projets d'intérêt commun entre les deux pays, notamment la route Ouesso-Sangmélima et le projet du barrage hydroélectrique de Chollet.

Administrateur des services administratifs et financiers, Jules Ngoulako a, entre autres, mission d'œuvrer pour le renforcement des liens séculaires existant entre le Congo et le Cameroun.

Il est également titulaire d'un master en sciences et expert en maintien de la paix et de la sécurité. Marié et père de trois enfants, ce diplomate a participé à la mission d'observation des élections en République centrafricaine.