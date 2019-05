Ile Maurice: Chagos - Maurice déposera l'ébauche d'une résolution devant les Nations unies

Le Premier ministre Pravind Jugnauth n'a pas digéré la position adoptée par l'Angleterre sur le dossier Chagos. Lors d'un «statement» à l'Assemblée nationale hier, le chef du gouvernement a affirmé qu'il considère que l'action du pays de la Reine de refuser de reconnaître la souveraineté de Maurice sur les Chagos était «un affront à l'État de droit, au continent africain et aux Nations unies».

«Il est d'une importance capitale pour le respect des droits internationaux et des droits humains que les conclusions de la Cour internationale de Justice (CIJ) soient appliquées au plus vite par le Royaume-Uni», soutient Pravind Jugnauth. Le Premier ministre a d'autre part expliqué qu'il s'est entretenu avec Theresa May de qui il a aussi reçu une correspondance et qu'il a pris note de la déclaration faite, le 30 avril dernier, par sir Alan Duncan, minister of State for Europe and the Americas of the UK, au Parlement anglais. À Theresa May et au président Donald Trump, le Premier ministre a aussi réitéré le souhait de Maurice de signer un accord à long terme pour l'utilisation de Diego Garcia comme base militaire.

Dans un communiqué déposé au Parlement, Pravind Jugnauth affirme qu'il ne négligera aucun effort afin de compléter la «décolonisation de Maurice». «Maurice, avec l'aide de plusieurs pays déposera bientôt devant l'Assemblée générale des Nations unies l'ébauche d'une résolution pour que l'avis consultatif des Nations unies soit appliquée», précise le communiqué.

De son côté, le leader du Groupe Réfugiés Chagos Olivier Bancoult s'est aussi prononcé contre la position adoptée par l'Angleterre. «C'est une honte pour le gouvernement de ne pas respecter les conclusions de la CIJ. En étant membre des Nations unies depuis le début, l'Angleterre aurait dû démontrer le plus grand respect !» soutient-il.

Olivier Bancoult est catégorique: «Les Chagossiens seront bientôt de retour dans leur archipel. Personne ne pourra nous empêcher de retourner dans notre lieu de naissance. C'est le droit de chaque humain !»