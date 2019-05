Togo: Aaron Kekeli Agbomson - La pépite togolaise impressionne aux Pays-Bas

Aaron Kekeli Agbomson se fait encore une fois remarquer ce samedi en championnat des jeunes de l'Eredivise. Semaine après semaine, la pépite togolaise étonne à la pointe de l'attaque d'Almere City U19. Auteur d'un nouveau but ce samedi contre Willem II (3-2), le phénomène néerlando-togolais affole les compteurs en 2019.

Avec un nouveau but au compteur, la nouvelle coqueluche néerlandaise a crevé l'écran, une fois de plus, participant au succès des siens, en U19 Eerste Divisie (championnat des moins de 19 ans des Pays-Bas).Mené à deux reprises (0-1 puis 1-2), Almere City U19 a arraché la victoire contre les moins de 19 ans de Willem II (3-2) en match comptant pour la 15ème journée du championnat des moins de 19 ans des Pays-Bas. Avec un second but signé de l'un des attaquants le plus en vue des U19 de l'Eredivise.

Aaron Kekeli Agbomson, 17 ans, a inscrit un nouveau but sous les couleurs de l'Almere City U19. Entré en jeu en seconde période, le jeune avant-centre néerlandais dont le papa est d'origine togolaise, n'a eu besoin que de 10 mn pour se faire signaler. Alors que son équipe était mené 2-1, il a inscrit le but de l'égalisation pour ramener son équipe à 2-2 face à Willem II. Le Néerlando-Togolais, présent dans les 16m, trouve le chemin des filets par une reprise de volée qui ne laisse aucune chance au gardien adverse. Assis sur le banc au coup d'envoi, Aaron Kekeli Agbomson va offrir le but de l'égalisation à son équipe, dix minutes après son entré. A 17 ans, le Togolais d'origine reste l'un des attaquants les plus en vue dans la catégorie des jeunes de l'Eredivise.

Révélé dans le championnat des moins de 19 ans, Aaron Kekeli Agbomson poursuit sa progression constante avec Almere City FC, sans brûler les étapes. Selon nos informations, le joueur serait sur les tablettes de l'Ajax d'Amsterdam.