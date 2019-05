Soudan: Maj-Gen.Hashim - Une marche Pacifique à Nyala s'est transformée en agression contre les forces armées

Khartoum — Le gouverneur charge de l'état fédéré du Sud-Darfour, Maj-Gen. Hashim Khalid a déclaré lors d'une conférence de presse tenue samedi dans son bureau à propos des événements survenus à Nyala qu'une marche pacifique avait été lancée depuis le Camp Otash d'environ cinq mille personnes déplacées puis dérivée à une marche armée et agression, après leur arrivée au commandement de la 16e Division d'infanterie, Maj-Gen. Hashim a indiqué que les manifestants avaient attaqué les forces armées et tenté de saisir des voitures appartenant à l'armée nationale.

"Quatre membres des forces armées ont été grièvement blessés et emmenés à l'hôpital militaire de Nyala, a déclaré Maj-Gen. Hashim. Les véhicules ont été damagés et pas de blessés parmi les manifestants.

Maj-Gen. Hashim a souligné que les forces conjointes avaient traité les manifestants de manière pacifique, tiré en l'air et provoqué des coups de gaz lacrymogènes. Soulignant qu'il ne tolérera ni la sécurité ni la vie et les biens des citoyens, il ne permettra plus la présence de manifestants devant le commandement général et devant le bâtiment du secrétariat du gouvernement de l'État fédéré du Sud-Darfour, et ils doivent choisir n'importe quel autre endroit pour le sit-in.

Il a souligné que les manifestants avaient rejoint le rassemblement des professionnels et des forces de la liberté et du changement devant le commandement de l'armée, mais il est revenu et a déclaré on ne les accuse pas avant de les entendre.

Le gouverneur a révélé la présence d'éléments à l'intérieur des manifestants dans l'intention de saboter, mais les appareils compétents surveillaient les informations et sécurisaient tous les sites stratégiques ciblés.