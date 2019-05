Soudan: Le Bloc du dialogue Global appelle à l'écoute des forces politiques

Khartoum — Le bloc du Dialogue global (BDG) a appelé le Conseil militaire de transition (CMT) à écouter les points de vue de toutes les forces politiques du pays et de tous les mouvements armés afin de préserver la patrie et d'assurer la paix et la stabilité pour le bien-être de l'être humain.

Le chef du BDG l'ingénieur Bennani Ali Abdullah a déclaré que le bloc BDG comptait 18 composants tel que un parti enregistré et un mouvement armé signataires sur la paix, soulignant que le BDG ne souhaitait pas participer à l'exécutif au cours de la période à venir, mais recherchait uniquement une participation législative pour le suivi et la mise en œuvre des décisions come contribution à la construction du Soudan et la réalisation de l'unité, indiquant à la participation du bloc à la réalisation du changement que témoigne le pays actuellement.