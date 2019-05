Mozambique: Solidaires, les Seychellois envoient des dons pour venir en aide aux personnes qui souffrent au Mozambique et au Sri Lanka

Aux Seychelles, deux organisations humanitaires collectent des dons pour le Mozambique, qui souffre des suites de deux tempêtes tropicales majeures, et pour le Sri Lanka, qui a récemment fait face à une attaque terroriste massive et coordonnée.

CARITAS - un groupe affilié au diocèse catholique romain et la Croix-Rouge des Seychelles - a déclaré que les dons montreraient aux habitants des deux pays que la nation insulaire leur était solidaire en cette période difficile et traumatisante.

«Ce sont les paroissiens eux-mêmes qui ont exprimé le souhait de disposer de collectes spéciales tout d'abord pour le Mozambique et ensuite pour le peuple sri-lankais à la suite des attaques terroristes perpétrées le dimanche de Pâques contre les églises catholiques», a expliqué Mgr Denis Wiehe, président du conseil d'administration de Caritas Seychelles. .

Toutes les églises catholiques auront des collectes spéciales lors de leurs messes du samedi et du dimanche. Les fonds collectés seront répartis à parts égales entre les deux pays.

Seuls les dons en espèces seront pris en compte pour le moment en raison des difficultés logistiques liées à l'envoi de vêtements et d'autres fournitures au Mozambique.

Le Mozambique a été frappé par deux cyclones meurtriers à quelques semaines d'intervalle, laissant plus de 500 000 personnes sans abri. Les inondations entravent les efforts des secours en faveur des milliers de personnes dans les zones les plus touchées et qui ont un besoin urgent d'aide.

Une série d'attentats coordonnés le dimanche de Pâques, le 21 avril, a secoué le Sri Lanka, faisant plus de 250 morts et des centaines de blessés. Les attaques ont visé trois églises et quatre hôtels de la capitale, Colombo.

Selon Msgr Wiehe, "les fonds collectés pour le peuple sri-lankais seront versés directement à Caritas Sri Lanka, et nous souhaitons que ces fonds ailent aux personnes dans le besoin, qui ont perdu des êtres chers et aussi les plus pauvres des paroisses touchées".

La Croix-Rouge locale a ouvert un compte bancaire spécial dans le seul but de recevoir des fonds pour le Mozambique. «Le compte est ouvert depuis le mois dernier et les personnes peuvent transférer des fonds directement», a déclaré la secrétaire générale de la Croix-Rouge, Colette Servina.

Mme. Servina a salué les initiatives de certaines organisations qui ont déjà manifesté leur intérêt pour l'organisation d'activités visant à recueillir des fonds pour la cause.

«Il existe actuellement deux comptes pouvant être utilisé pour déposer de l'argent. L'un est notre compte Croix-Rouge et l'autre est un compte spécial consacré à l'inondation de l'IDAI au Mozambique. Les deux sont tenu à la Barclays Bank », a expliqué Mme. Servina.

Les bénévoles de l'organisation qui commémore sa journée le 8 mai seront également à Victoria - la capitale des Seychelles - 115 îles de l'océan Indien occidental, au cours du week-end à venir pour les personnes souhaitant faire un don.