Cote d'Ivoire: Carte professionnelle - Les commerçants de Bouaké et de Korhogo sensibilisés

L'Etat de Côte d'ivoire, à travers le ministère du commerce, de l'industrie, et de la promotion des Pme, a décidé de professionnaliser le métier de commerçant à travers l'instauration d'une carte de commerçant.

C'est alors que les commerçants de Bouaké et de Korhogo ont été invités à acquérir cette carte, vendredi 26 et lundi 29 avril, au cours de cérémonies présidées par Aimé Koizan, directeur général du commerce intérieur au ministère du commerce, de l'industrie et de la promotion des Pme.

Il a expliqué aux commerçants venus nombreux que cette carte permet à son détenteur d'avoir un titre administratif, et de prouver par la même occasion son statut de commerçant.

« Elle facilite vos démarches administratives et vous donne accès à de nombreux services, notamment des financements et des formations ciblées, des facilités de crédit, une assurance mutuelle adaptée, des moyens de paiement électroniques », a-t-il indiqué.

Autres avantages et non des moindres, a-t-il poursuivi. En citant d'autres avantages notamment la facilité dans les déplacements lors des contrôles routiers, l'assurance incendie, etc.

Universal technologie, l'opérateur qui a en charge l'opération d'enrôlement sur toute l'étendue du territoire nationale, a, à travers la projection d'une vidéo, expliqué aux commerçants les démarches à suivre pour rentrer en possession de sa carte professionnelle qui est désormais une institution en Côte d'ivoire.

La première étape consiste à se faire identifier en entrant en contact avec un agent de renseignement qui porte obligatoirement un badge. La deuxième étape consiste à effectuer le payement via Mobile money.

Visiblement très intéressés, les commerçants de Bouaké et de Korhogo n'ont pas hésité à poser un certain nombre de préoccupations.

Ils voulaient entre autre avoir plus de précision sur les démarches administratives à suivre pour obtenir la carte. Les gouvernants précédents ont tenté en vain d'instaurer cette carte, sans y parvenir.