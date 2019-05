Angola: Le commerce de manioc rapporte plus de quatre millions de dollars, dit un spécialiste

Malanje (Angola) — Le commerce de manioc et de ses dérivés rapporte annuellement au monde plus de quatre millions de dollars, a fait savoir vendredi dans la ville de Malanje un professeur et spécialiste en la matière.

Dissertant sur l"'Importance du Manioc dans l'Agro-industrie à travers le monde", dans le cadre du premier salon dédié à cette plante vivrière tropicale, Armando Valente a relevé l'importance du tubercule par ce qu'il rapportait comme bénéfice.

S'exprimant à l'occasion de la première édition de la Foire internationale de Malanje, le spécialiste a estimé que les quatre millions de dollars que proviennent de la commercialisation du manioc et de ses dérivés étaient "infimes" par rapport à leur valeur réelle, vu que la population mondiale qui en consomme était très vaste.

Les pays d'Afrique, de l'Amérique latine et d'Asie sont ceux qui consomment le plus ce tubercule, avec une utilité industrielle supérieure à celle du riz et du maïs, a-t-il ajouté.

Cent cinquante (150) entreprises nationales des secteurs de l'agriculture, de banque, de l'industrie, de commerce et de tourisme ont répondu à l'invitation de la Foire.

Des sociétés originaires de l'Afrique du Sud, du Brésil, de la Chine et du Portugal exposent également leurs produits sur ce marché public, ouvert le jeudi 02 mai 2019, à Malanje, chef-lieu de la province du même nom (nord).