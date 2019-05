Ile Maurice: Soocila Goomany - «Le présent gouvernement nous gâte, nous les vieux»

interview

Drapée dans son sari orange-jaune-soleil, elle a fière allure. Le 1er-Mai, cette nani de 79 ans a bravé la pluie et la marée humaine pour être à Vacoas, pour soutenir «beta Pravind». Nous l'avons rencontrée dans le bus, en route pour Flic-en-Flac.

«Nou pansion pé ogmanté pé alé mem, Pravind pé fer extra bien.»

Pourquoi avoir assisté au meeting, nani ? N'auriez-vous pas préféré être avec vos petits-enfants, en famille ?

Je les vois tous les jours, mes petits-enfants. Je peux bien consacrer un jour à la politique, non ? J'ai 79 ans, beti, j'ai quatre filles, sept petits-enfants et deux arrière-petits-enfants. Je ne suis pas du genre à rester enfermée à la maison. J'assiste à tous les meetings du 1er-Mai depuis... je ne sais plus quand. Avant, j'étais une partisane du PTr mais j'ai changé de couleur... To pé trouv mo sari oranz, la? (rire coquin)

Pourquoi cette préférence pour l'orange ? Vous n'aimez plus les fruits rouges ?

Non do! J'ai «viré mam» il y a presque cinq ans maintenant. Je pense que le présent gouvernement nous gâte, nous les vieux. Nou pansion pé ogmanté pé alé mem, Pravind pé fer extra bien. Mo bien anvi vwayaz dan sa métro-la mo dir twa! Premié fwa pou mété pou Moris, non?

Qu'en est-il des scandales ?

Ayo, des scandales, il y en aura toujours, quel que soit le parti, non ?

Les jeunes dans tout ça ? Le chômage, l'économie ? Comment voyez-vous l'avenir de vos petits-enfants ?

L'université est gratuite maintenant. Et puis il faut que le pays se développe pour que les jeunes obtiennent du travail. Beta Pravind gard so promes, li.

N'est-il pas temps justement que les anciens, les dinosaures de la politique, ceux qui sont issus des dynasties, cèdent la place aux jeunes en politique ?

Bé kot bann zenn-la ? Je ne vois personne de crédible pour l'instant, contrairement à beta Pravind.

Vous vous voyez où dans cinq ans ? Et le pays ?

J'espère que je serai toujours là ! Cela fait 43 ans que je propose du Geet Gawai pour les mariages, c'est ce qui me maintient en bonne santé. J'espère que le pays sera en aussi bonne forme que moi ! Pour cela, il faut que beta Pravind soit réélu...