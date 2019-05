Afrique: CAF CL - 2019, un remake de la finale 2011 WAC-EST

Espérance Sportive de Tunis-Wydad Athletic Club sera l'affiche de la finale de la Ligue des Champions Total 2018/2019.

Samedi 4 mai, au bout de 180 minutes de jeu à Lubumbashi et à Pretoria, il n'y eut aucun but de marqué, les deux affiches laissant les puristes sur leur faim. Au grand bonheur du tenant, vainqueur à l'aller (1-0), et du club marocain qui s'était imposé à Rabat (2-1).

Le gardien sang et or Moez Ben Cherifia a été le héros de Lubumbashi, portant les siens à la huitième finale de leur histoire et s'opposant à quatre occasions nettes de but.

Car le tenant n'a pas montré grand-chose, optant pour la défensive de la première à la dernière minute et subissant constamment le jeu comme l'attestent les statistiques du match : 70% de possession pour les locaux, contre 30 pour l'EST, 14 corners à 2, 26 tirs (dont 8 cadrés) pour le TPM contre 4 (dont un seul cadré, œuvre de Belaili en première période qui a failli tromper Gbohouo) : il n'y avait pas photo tant la domination des Corbeaux a été sans partage.

Toutefois, il manqua à Kalaba, Muleka, Elia et Sinkala le réalisme, la concentration et la réussite devant les buts adverses.

Bref, l'expérience de l'Espérance a fait la différence.

"On a réussi la qualification en deux finales en six mois, ce qui relève de l'exploit. J'ai fait l'adjoint avec mon maitre Faouzi Benzarti que je respecte beaucoup. Contre le coach tunisien du WAC, ce sera une belle finale", a avoué Mouine Chaâbani, l'entraineur de l'EST.

Dans l'autre demi-finale, même scénario, ou presque avec un net ascendant demeuré stérile de la part des "Brazilians Bafanas". 68% contre 32 de possession pour les visiteurs, 7 tirs à 2, 11 corners à 3.

Les Sirino, Maboe, Morena et Mabunda ont fait preuve d'un gâchis énorme, Tagnaouti ne laissant rien filer.

Curiosité de la finale maghrébine 2019 : elle mettra face-à-face deux entraineurs tunisiens, Mouine Chaâbani (EST) et Faouzi Benzarti (WAC).

Les Tunisiens chercheront leur 4e étoile après 1994, 2011 et 2018, alors que les Marocains joueront pour un troisième titre après 1992 et 2017.

Léger ascendant psychologique pour les Tunisiens : la finale 2011 qui a opposé ces deux clubs est revenue à l'Espérance : 0-0 à Casa, et 1-0 à Radès, but du Ghanéen Harisson Afful.

Rendez-vous est pris pour la manche aller le 24 mai à Rabat, et la manche retour le 31 mai à Radès.