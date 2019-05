Cote d'Ivoire: Investiture du maire de Bouna - Kobenan Ajoumani et Siandou Fofana émissaires du Premier ministre

Co-parrains de l'installation officielle de Ouattara Bouraïma, le premier magistrat de la commune-capitale de la région du Bounkani, les deux ministres ont été les témoins privilégiés de l'hommage à Amadou Gon Coulibaly.

Le maire Ouattara Bouraïma, élu sous la bannière du Rassemblement des Houphouëtistes pour démocratie et la paix (RHDP), a été investi le samedi 4 avril, au cours d'une cérémonie qui a enregistré la présence d'un parterre de personnalités dont les ministres Kobenan Kouassi Adjoumani et Siandou Fofana. Qui étaient les parrains de la cérémonie.

Les ministres des Ressources animales et Halieutiques, et du Tourisme et des Loisirs, faits « Princes de Bouna » par les têtes couronnées coutumières, ont été les témoins privilégiés de l'hommage rendu au Premier ministre Amadou Gon Coulibaly par les populations et dont le maire, nouvellement investi s'est fait le porte-voix.

En effet, Ouattara Bouraïma a rendu samedi un hommage appuyé au Premier Ministre Amadou Gon Coulibaly. "C'est le lieu de féliciter le Premier Ministre pour toutes les actions de développement qu'il ne cesse de poser depuis son accession à la primature.

C'est le modèle achevé de fidélité et de loyauté. Il incarne la sagesse de tout homme d'Etat", a déclaré Ouattara Bouraïma pendant la cérémonie de son investiture à Bouna. Pour lui, cette personnalité « reste un modèle à suivre au regard des valeurs qu'il incarne ».

Toute chose qui ne pouvait qu'agréer l'assentiment des deux cadres du Rhdp et émissaires du Premier ministre. Qui ont invité les cadres et les populations de Bouna, en général, à cultiver la paix et la cohésion sociale, préalables au développement de leur commune et, par ricochet, de la Côte d'Ivoire.

Le ministre du Tourisme et des Loisirs, notant au passage, que, sous la houlette de SEM Alassane Ouattara, le Chef de l'Etat, le pays est sur la voie ascendante et irréversible de son émergence.

Avec, entre autres atouts, le tourisme qui en est un pilier essentiel et dont Bouna est un vivier qui n'attend que la mise en œuvre efficiente des pans qui concernent toute la région, à travers la stratégie nationale de développement touristique : « Sublime Côte d'Ivoire ».

La cérémonie d'investiture, faut-il le rappeler, s'est déroulée dans la liesse, devant des populations venues de quatre coins de la région du Bounkani et qui ont pris d'assaut la place de la Paix de la ville de Bouna.

Le maire Ouattara Bouraïma entend, avec son équipe, mettre toute en œuvre pour améliorer les conditions de vie des populations.

Composé de 29 membres, le nouveau Conseil municipal dirigé par Ouattara Bouraïma, compte 4 adjoints au maire. Qui sont, dans l'ordre, Cissé Mourifié, Dah Gbona, Camara Nouho et Coulibaly Issouf.