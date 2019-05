Soudan: Hizb Almassar Alwatani - Le Documents professionnels ont entaché l'identité de la Nation

Khartoum — - Hizb Almassar Alwatani (Parti de Piste Nationale (PPN) a déclaré que le Document Constitutionnel présenté par l'Association des Professionnel (AP) au Conseil Militaire de Transition (CMT) avait souillé l'Identité Islamique de la Nation Soudanaise.

Le Dr Louai Abd-Almoneim, le Secrétaire Général du Parti a annoncé dans une déclaration faite à SUNA que le Document ne pouvait pas être considéré comme un Document d'Unité Nationale Compatible avec Toutes les Forces et Organisations Politiques lorsqu'il était consacré à la reproduction de l'expérience d'exclusion de l'Ancien Régime destitué, et n'adoptait que les Droits Fondamentaux Enoncés dans la Constitution de 2005, Soulignant que le Document a aboli les Dispositions de la Charia (Loi Islamiques) et nié l'Identité de l'Etat et de la Religion, et a également reconnu seulement les Forces de la Déclaration de la Liberté et du Changement (FDLC) au Conseil de la Souveraineté et dans la Composition du Conseil National de Transition et du Gouvernement des Technocrates, qui donne également à ces Pouvoirs une période de Transition pour la Gestion du pays pendant une période de quatre ans, en contradiction avec les modèles Démocratiques acceptés de Démocratie Régionalement et internationalement.