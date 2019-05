Soudan: Ministère des AE - Des mesures pour éviter l'impact d'Emission d'un nombre d'ambassadeurs sur le Ministère

Khartoum — - Le Ministère des Affaires Etrangères a donné suite à la décision du Conseil Militaire de Transition (CMT) d'missionner un certain nombre d'Ambassadeurs soudanais à l'étranger et a mis en place les procédures et arrangements nécessaires pour mettre en œuvre la résolution, informer les pays auprès desquels les Ambassadeurs ont été accrédités et prendre des mesures administratives pour s'assurer qu'elle n'affectant le travail des Missions Concernées.

La source a ajouté que le ministère des Affaires Etrangères joue son rôle dans cette phase charnière de l'histoire de notre pays de manière professionnelle et nationale et est en contact permanent avec le CMT et est attaché à toutes ses Directives et Décisions.