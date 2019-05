Soudan: Hamed reçoit Groupe Mobile des FSR

Kassala — - Le Maj-Gén. Mahmoud Babiker Hamed, Wali de l'Etat de Kassala, a reçu un de Chefs Militaires des Forces de Soutien Rapide (FSR) qui sont arrivés dans l'Etat Dimanche pour fournir à ses Forces Régulières avec toutes ses composantes, imposer le prestige de l'Etat, étendre la sécurité et protéger le citoyen.

Maj-Gén. Hamed a salué les FSR et leur rôle et leurs efforts avec les Forces Armées dans tous les lieux, tout en soulignant que les Forces Armées de l'Etat se tenaient aux côtés des FSR et les aident dans l'accomplissement des tâches requises, appelant tout le monde à se discipliner.

De son côté, le Maj. Nasral-Din Al-Rafi Adam, Commandant du Groupe Mobile, a déclaré que les FSR sont prêtes à s'acquitter des tâches requises, expliquant que leur objectif consistait à protéger la Patrie et le Citoyen et à soutenir les Autres Forces Régulières de l'Etat afin d'assurer la Sécurité et la Stabilité ainsi que le Respect de la Loi et de prévenir le chaos.