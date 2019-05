Cote d'Ivoire: 85 ème anniversaire de Bédié - Le président du Pdci-Rda invité à poursuivre son oeuvre d'union

Le président du Pdci-Rda, Henri Konan Bédié a eu 85 ans ce 05 mai. Pour célébrer cet anniversaire, des prières à son honneur ont été faites le vendredi à la grande mosquée de Daoukro et hier, à la paroisse Saint Pierre et Saint Paul de la localité, à travers une messe d'action de grâce.

Cette messe s'est déroulée en présence de Mme Charles Diby, représentant son oncle, le président Bédié, de plusieurs élus et des membres de la grande famille Bédié.

L'occasion a été saisie par le père célébrant, Joseph Adomon Mobio, de demander au président du parti septuagénaire de poursuivre son oeuvre d'union de tous les fils du pays.

" Mme la représentante du président Bédié, allez lui dire de continuer à poursuivre son oeuvre d'union de tous les fils de la Côte d'Ivoire. Il ne faut pas qu'il ait peur.

Il faut qu'il s'accroche au Christ, pour un avenir certain, dans la gloire du Seigneur. Il peut être persécuté, mais le plus important est qu'il garde la foi en Dieu et y tire sa force.

Allez dire au président Bédié de ne jamais se détourner du bien. Peut être qu'il est victime de haute trahison, mais c'est le pardon qui fait l'homme.

Et le pardon accompagné de prudence élève l'homme vers Dieu. Qu'il soit toujours cet artisan de la paix que nous connaissons", a souligné le père célébrant dans son homélie. Et d'ajouter que Dieu, par sa grâce, a donné au président Bédié 85 ans ce jour.

Joseph Adomon Mobio dira également dans son homélie que c'est le moment pour le président Bédié de faire un bilan en ce qui concerne sa proximité avec le Seigneur.

Il a demandé à Dieu d'accorder la sagesse, la prudence, la détermination et la conviction au premier responsable du Pdci-Rda, dans ses moments forts de sa vie. Comme cadeau d'anniversaire le père célébrant a offert au président Bédié un chapelet sonore, pour lui rappeler que la vierge Marie lui tend les bras.

Après la messe d'action de grâce, l'honorable Akoto Olivier, député de Daoukro et N'Gattakro commune et sous préfecture, initiateur des festivités marquants cet anniversaire, a fait découvrir à la famille Bédié et aux invités, des fresques artistiques, qui retracent les grands moments de la vie du président Bédié.

"Nous avons voulu à travers ces fresques, matérialiser un tant soit peu, le parcours du président Bédié, surtout sa relation avec le père fondateur de la Côte d'ivoire moderne, Félix Houphouet-Boigny dont il est l'héritier.

C'est notre manière à nous de faire connaître à toute cette jeune génération, qui se retrouve régulièrement sur cette place Henri Konan Bédié, l'homme dont nous célébrons ce jour, les 85 ans".

Pour joindre l'utile à l'agréable, l'honorable Akoto Olivier a organisé des matches de gala et un concert à la place qui porte le nom du président du Pdci-Rda.