Sénégal: Fête du travail à PMI Sénégal - Une approche de diversité et d'inclusion

La certification Equal Salary a été le fait marquant de la célébration de la fête du 1er Mai chez les femmes de Phillip Morris International (PMI) au Sénégal. L’ambiance était bonne avec des travailleurs satisfaits de leurs conditions de travail et un collège de délégués entretenant des relations cordiales avec la Direction de l’Usine.

A l’instar des autres travailleurs du monde, les employés de Philip Morris au Sénégal ont célébré la fête du travail, le 1er mai 2019, avec un accent particulier pour les employés femmes.

En effet, Philip Morris International, a reçu en mars de cette année la certification « Equal Salary » (égalité salariale) décernée par la Fondation du même nom. Selon Véronique Goy Veenhuys, fondatrice et PDG de la Fondation EQUAL-SALARY «par son caractère mondial, la certification de Philip Morris International est une étape majeure pour l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes ». Il faut noter que la certification EQUAL-SALARY est une procédure qui permet aux entreprises de vérifier qu’à travail égal, elles offrent un salaire égal à leur personnel féminin et masculin.

Elle s’adresse à la catégorie d’entreprises de 50 employé-e-s ou plus (dont au moins 10 femmes) de tous les pays, de tous secteurs privés et publics, désireuses de promouvoir l’égalité salariale entre femmes et hommes. Mme Fatou Diakité Sylla technicienne qualité à Philip Morris

Sénégal témoigne de l’engagement de son employeur dans cette voie. Elle a déclaré qu’au niveau salariale, elle ne se sent pas discriminée par rapport aux hommes . Parce que soutient-elle, « nous sommes évaluées

de la même façon et nous sommes à égalité avec nos collègues hommes ». Cette certification de PMI est un motif de réjouissance pour tous les travailleurs, selon El Hadji Diop, Secrétaire général du collège des Délégués affiliés à la CNTS, qui a salué l’initiative et a remercié la direction au nom de ses collègues femmes.

L’environnement et la sécurité au travail pris très au sérieux

L’autre fait saillant de la célébration de cette fête du travail à PMI Sénégal, a été la performance que l’usine a réalisée en matière de sécurité. En effet, selon toujours le délégué du personnel El Hadji Diop « les conditions de sécurité constituent un motif de fierté, car Philip Morris Manufacturing Sénégal a bouclé cinq années de production sans accident majeur». « Nous bénéficions d’un environnement de travail vraiment sûr » a t-il déclaré.

Cette performance au sein de l’usine de Dakar n’est cependant que la partie visible de l’immense travail qui est fait en matière de sécurité et d’hygiène au travail selon Mme Rokhaya Leye, Responsable Environnement

santé et sécurité à PMI. D’ailleurs précise-t-elle, PMI Sénégal est certifié ISO 14001, qui est une norme environnementale, et cela depuis 2011. Toutefois, PMI Sénégal ne fait que s’aligner selon Mme Léye sur la

politique globale de PMI international en ce qui concerne la santé et la sécurité.

Philip Morris appuie ses employés pour l’acquisition de terrains



La célébration de la fête du 1er mai a aussi été l’occasion pour les travailleurs de Philip Morris Sénégal de se pencher sur leur coopérative d’habitat qui selon El Hadj Diop est à la phase d’acquisition des terrains pour ses

membres. Pour venir en appui à ses employés sur ce projet très important pour ses travailleurs, PMI Sénégal fait don de tous les matériaux qui ne sont plus utilisés dans l’usine. Ces derniers sont mis en vente et le produit versé à la coopérative.

TEMOIGNAGES

Ozgur Sevim, Directeur des opérations Philip Morris Manufacturing Sénégal

« L’égalité est l’une des facettes de la stratégie globale de PMI. C’est une instruction ferme de notre Président Directeur Général. Nous sommes dans une approche de diversité et d’inclusion qui nous incline à oeuvrer pour l’égalité des droits de toutes les personnes dans le respect du genre et de la religion. »

El Hadji Diop, Secrétaire général du collège des Délégués affiliés à la CNTS

« Nous travaillons dans un environnement adéquat et nous sommes fiers d’appartenir à PMI. Les conditions de travail sont bonnes. Nous demandons néanmoins que le plan de carrière des employés soit revu. Parce que

certains employés restent dix ans sans changer de poste. Toutefois, nous entretenons des relations très cordiales avec la Direction.»

Fatou Diakité Sylla, technicienne qualité à PMI.

Philip Morris est une famille. Il y a plus d’hommes que de femmes certes, mais, de plus en plus, des femmes intègrent la production. Dans cet environnement masculin, on peut s’imposer en tant que femme et toujours dans le respect. Quand je vois le nombre de femmes à des positions de managers ici, je me dis qu’il y a de l’avenir pour nous dans cette boîte ».

Makhtar Ba ingénieur du process, chef de département au niveau de la production.

« Il y a une grande différence au niveau du traitement salarial en comparaison avec les autres structures avec lesquelles j’ai travaillé. Je n’avais pas les avantages liés au salaire qu’il y a ici dans mes précédentes expériences professionnelles. Le 13ème mois en fait partie de même que la prise en charge médicale. C’est 100% pour tout ce qui est consultation et 90% pour les autres charges médicales. Nous sommes tous dans des conditions très acceptables. Globalement nous bénéficions au niveau de Philip Morris de conditions très satisfaisantes et attractives. »

TROIS QUESTIONS A : KHADY MBACKE NDOYE DRH PHILIP MORRIS AFRIQUE SUBSAHARIENNE