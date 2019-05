Cote d'Ivoire: Bonne gouvernance - Le Moronou s'imprègne du plan d'action national du gouvernement ouvert

La Côte d'Ivoire étant membre de l'initiative Open Gouvernment Partnership (Ogp) ou Partenariat pour un Gouvernement Ouvert (Pgo) depuis le mois d'octobre 2015, doit élaborer et soumettre un plan d'action national de gouvernement ouvert tous les deux ans.

Ainsi, dans le cadre de l'élaboration de son deuxième plan d'action national, le comité technique Ogp élargi à la plateforme de la société civile pour l'Ogp (Psci-Pgo) a entrepris des consultations publiques en 2018, dans trois 3 localités ivoiriennes, à savoir, Odienné, Gagnoa et Bongouanou.

Lors de ces consultations, les participants avaient souhaité que des séances de restitution soient organisées, après la finalisation du plan d'action national, pour leur permettre d'avoir une meilleure connaissance des nouveaux engagements de la Côte d'Ivoire pour la période 2018-2020.

C'est dans ce sens que s'est déroulée les 3 et 4 mai à Bongouanou, l'atelier de restitution, qui a donc permis aux populations du Moronou de s'imprégner du deuxième plan d'action national de la Côte d'Ivoire validé et publié depuis le mois de décembre 2018, et en cours de mise en œuvre.

Cet atelier de restitution a été présidée par Akasson Bernadette, préfet de la région du Moronou, préfet du département de Bongouanou. Qui a d'emblée, remercié l'ensemble des participants.

Puis, elle a apprécié à sa juste valeur ce nouveau mode de gouvernance, qui constitue une véritable opportunité de renforcer la bonne gouvernance, et de parvenir ainsi au développement inclusif.

Angoua Chantal, chef de délégation, après avoir exprimé ses vifs remerciements aux autorités administratives, religieuses, coutumières, aux organisations de la société civile pour leur disponibilité et leurs efforts dans la mobilisation, a dit sa joie de revenir dans le Moronou, pour échanger avec les populations sur le Pgo, vecteur de bonne gouvernance.

Trois communications ont été ensuite faites par d'abord Marc Gnahore sur la présentation de la note de cadrage du plan d'action national et Angoua Chantal sur la matrice de synthèse des consultations publiques.

Après une séance d'échanges visant à consolider les observations et les propositions de mécanismes de suivi, Madame Ehouman, conseiller technique du ministre du commerce, de l'Industrie et de la promotion des Pme, également présidente du comite technique-Ogp a remercié les participants, pour leur disponibilité, leur participation qualitative durant ces deux jours d'atelier, signe de leur engagement à la promotion de la gouvernance et la participation citoyenne en Côte d'Ivoire.

Elle a terminé ses propos par des encouragements et une invitation à promouvoir l'initiative Ogp dans toute la région du Moronou.