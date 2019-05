Cote d'Ivoire: Fraternité Matin - " Le plan social n'était dirigé contre personne ", affirme Venance Konan

La direction générale de Fraternité Matin en collaboration avec MZK Group (MARCEL ZADI KESSY GROUP) a organisé un team building, le samedi 4 mai, au complexe hôtelier Songon Park, sur la route de Jacqueville à environ 20 km d'Abidjan.

A cette occasion, le directeur général de fraternité Matin, Venance Konan dans une interview a affirmé que le plan social qui a frappé l'entreprise s'imposait.

" Le plan social n'était dirigé contre personne. La situation s'imposait. C'était une nécessité dans la gestion de l'entreprise", a-t-il souligné.

Toutefois, il a demandé à chaque travailleur de mettre le plan social en arrière et d'œuvrer à favoriser un travail collaboratif. "Nous allons travailler en équipe. Il n'y a pas de directeur général d'un côté et de l'autre bord, des employés. Tous ensemble mettons-nous à la tâche", a-t-il invité.

"Fraternité Matin a toujours été une famille. Gardons cet esprit qui renait aujourd'hui. Et battons-nous à relever les défis qui sont d'ailleurs nombreux. Nous sommes à un tournant de l'histoire de la presse.

Elle vit une mutation "numérique" et ce n'est pas uniquement qu'en Côte d'Ivoire. Donc, nous devons le comprendre et ensemble le surmonter. C'est en restant unis et soudés que nous allons arriver à relever ce défis ", a exhorté M. Konan.

Dans l'optique de préserver cette " nouvelle famille " et de conserver les acquis de la sortie sur Songon Park, une rencontre entre la direction générale et le personnel est annoncé par le directeur général, le mardi 7 mai.

A noter que c'est autour de plusieurs activités dont le tir à la corde, fitness, chasse au trésor et le karaoké que les 104 participants à cette découverte ont appris à se découvrir et à se connaitre.

Belle surprise fut une prestation inattendue de Yodé et Siro qui ont égaillé les travailleurs de fraternité Matin et ceux du Laboratoire du bâtiment et des travaux publics (Lbtp) qui eux-aussi organisaient une sortie dans ce lieu.