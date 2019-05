Afrique du Sud: Élections - Ramaphosa dit vouloir rompre avec le passé de l'ANC

A quelques jours des élections du 8 mai, l'ANC du président Cyril Ramaphosa est toujours largement en tête des sondages, avec environ 60% des intentions de vote. Ce dimanche, le parti majoritaire se regroupait dans le stade mythique d'Ellis Park à Johannesburg devant plus de 70 000 militants. Le président Cyril Ramaphosa est pour la première fois candidat. Le favori des urnes insiste sur la rupture avec le passé de l'ANC.

Au pouvoir depuis un an, Cyril Ramaphosa veut définitivement tourner la page des années Zuma avec ces élections. « Nous devons choisir. Soit nous retournons vers un passé rempli de corruption. Soit nous choisissons d'avancer vers un avenir de paix, stabilité, d'emploi et de progrès. »

Pour Patrick Simelane, Ramaphosa est tout simplement l'homme providentiel pour le parti et le pays. « C'est un bon visage pour l'Afrique du Sud. Avant qu'il arrive, il y avait beaucoup de problèmes dans le pays et qui pénalisaient le parti. Donc il apporte un nouvel espoir pour l'ANC et l'Afrique du Sud. »

Ramaphosa n'aura pas d'état de grâce en cas d'élection assure Benjamin, venu au meeting avec sa famille. « La plupart de nos leaders sont corrompus. On le sait. Et on espère des changements. Car on vote pour eux, mais ils ne font rien à part détourner l'argent du contribuable. »

Dans les travées, on entend dire qu'il n'y aura victoire de l'ANC que si le parti dépasse les 65% mercredi prochain.