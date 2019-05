Cameroun: Journée internationale du travail - L'utile et l'agréable à l'hôpital laquintinie de Douala.

La 133eme fête internationale du travail était une occasion pour les travailleurs de l'hôpital Laquintinie de se retrouver pour parler de l'utile, mais aussi l'agréable. Sans tabou.

Ce 1er mai, au-delà du jeu, il ya eu l'enjeu. Celui de la dynamique enclenchée depuis trois ans, avec l'arrivée à la tête de l'hôpital une nouvelle équipe coiffée par le Pr Louis Richard Njock. L'hôpital a entamé sa mue. Pour se réapproprier la place qui est la sienne, un hôpital de référence dans le service public. Dans cette dynamique, « la Direction générale reste donc ouverte à toutes les sollicitations » allant dans le sens de l'amélioration des conditions de travail au sein de l'hôpital. Aussi, à l'occasion de la journée internationale du travail, Il fallait s'y attendre, les syndicalistes sont montés au créneau. Sans faux fuyants, ni compromissions.

D'abord par une exhortation « camarades sortons le medico sanitaire de la médiocrité pour défendre notre profession » une invite à donner le meilleur de soi même dans un domaine ou le défi majeur reste la protection santé publique qui garantit le bien être des populations. Sur le travail au quotidien, le représentant syndical a appelé à une prise de conscience collective en évitant des comportements déviants tels que le détournement des malades et la ventes parallèle des médicaments.

Mais aussi par une parfaite synergie entre le patronnât et le syndicat pour la protection des travailleurs et les bonne conditions de travail au sein de l'hôpital. Réponse du berger à la bergère, le Directeur général a pris la parole pour donner des précisions. Trois ans après sa nomination à la tête de l'hôpital, le souci principal est le bien être des travailleurs. La preuve, à l'hôpital il n'y a pas d'arriéré de salaire.

Bien plus et au-delà des revendications syndicales, il faut regarder « d'où nous venons et ou nous sommes ». Apres les soubresauts qu'a connus l'hôpital, depuis trois ans, on s'est mis au travail. Et l'hôpital a repris ses lettres de noblesse et sa crédibilité au sein de l'opinion. C'était le lieu pour le Directeur général de féliciter tous les travailleurs pour les efforts consentis.

Il y avait aussi l'agréable. Avec des prestations des travailleurs. Par les interprétations des artistes du moment. A l'instar de l'artiste Louis Richard Njock qui a soulevé la foule quand il prend le micro pour une prestation scénique. Au tour d'un buffet, on a communié pour la synergie dans le travail à l'hôpital. Finalement, c'est cette infirmière qui a eu les mots justes « Au Cameroun, on aime l'utile, mais aussi l'agréable ».