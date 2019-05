Maroc: Condoléances Royales à la famille de Feu Mohamed Kamili Benhammou

S.M le Roi Mohammed VI a adressé un message de condoléances et de compassion à la famille du résistant Mohamed Kamili Benhammou.

"C'est avec une vive émotion que nous avons appris la triste nouvelle du décès du résistant Mohamed Kamili Benhammou, que Dieu l'entoure de son infinie mansuétude", affirme le message.

En cette douloureuse circonstance, le Souverain a exprimé aux membres de la famille du défunt et, à travers eux, à l'ensemble de ses proches et amis et aux anciens résistants et anciens membres de l'Armée de libération, ses vives condoléances et ses sincères sentiments de compassion, à la suite de la disparition d'un fervent patriote et d'un leader de la résistance et de l'Armée de libération, qui a consenti de grands sacrifices pour le recouvrement de la liberté et de l'indépendance de sa patrie, dans le respect des constantes et valeurs sacrées de la Oumma et la fidélité au glorieux Trône alaouite.

Tout en partageant les sentiments des membres de la famille à la suite de cette perte cruelle, inscrite dans le destin imparable de Dieu, le Souverain implore le Très-Haut de leur accorder patience et réconfort, d'avoir le défunt en Sa Sainte Miséricorde, de le rétribuer de la meilleure récompense pour ses actions louables à la nation et de l'accueillir en son vaste paradis parmi les martyrs, les apôtres et les vertueux.