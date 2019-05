Soudan: Le parti pour le changement et la réforme appelle à l'organisation des entités politiques

Khartoum — Le chef du Parti des Forces pour le Changement et la Réforme Nationale (PFCRN) , Dr. Mughira Fadlallah a appelé à l'organisation des entités politiques et à la non-exclusion, considérant que le manque d'organisation est l'une des menaces de la révolution, soulignant que tous les représentants de la population doivent être présents.

"Les partis politiques et les gouvernements qui se succédaient à la gouvernance du Soudan ne se sont pas occupés de la démocratie ni la promotion de la situation politique ni le développement et l'unité du pays", a-t-il déclaré dimanche dans le Forum de SUNA, ajoutant que cela leur demandait de former un parti politique cherchant à former un État civil loin de l'idéologie tout en appelant à la nécessité de trouver des partis politiques basant sur des programs et le nationalisme

Al-Mughira a appelé tous les partis , les mouvements armés et toutes les entités politiques au dialogue afin de définir une vision claire pour la période de transition, soulignant que celle-ci est considérée comme la première étape de la construction du Soudan.

Leur vision de la phase de transition était l'intérêt du gouvernement de transition pour la sécurité, les vivres du peuple et l'environnement pour une cérémonie électorale après deux ans.

M. Al-Mughira a appelé le conseil militaire de transition à s'éloigner à distance égale des entités politiques et à remettre le pouvoir aux civils dès que possible, tout en appelant la déclaration des forces de la liberté et du changement afin de donner la priorité à l'intérêt national et d'engager un dialogue inclusif sérieux.

Il a déclaré que les menaces à la sécurité qui ont émergé après la révolution c'est l'incompatibilité politique, ce qui confirme l'échec des hommes politiques dans la gestion du dialogue et à parvenir à un consensus, soulignant l'importance de mener le dialogue pour réussir la transition.