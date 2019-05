Ile Maurice: Bande sonore - «Li pa pou démisioné sa p... . la» dit Ravi Rutnah à propos de Raj Dayal

Une bande sonore diffusée par notre confrère Sunday Times, hier dimanche 5 mai, risque d'envenimer les relations entre Raj Dayal et les autres élus de la majorité.

Sur cette bande audio, une voix, attribuée au Deputy Chief Whip Ravi Rutnah, maintient que l'ancien ministre de l'Environnement ne quittera pas son poste de député, le tout dit sur un ton très peu flatteur pour Raj Dayal.

«Bal Kouler péna enn fer.... Li pa pou démisioné sa p... là. Li pé nek soz, nek fer dimounn per tousala. Pravind inn dir li f... si éna pou alé, bez f... alé une fois pour toutes» aurait déclaré Ravi Rutnah.

Suite à cette affaire, nous avons sollicité Raj Dayal pour une déclaration, hier. Dans un premier temps, il a déclaré qu'il n'a pas écouté la bande pour ensuite ajouter: «Pendant 40 jours, je ne veux rien dire ou faire en raison d'un deuil.» En revanche, Ravi Rutnah, qui est également l'avocat de l'ancien ministre, n'a pas voulu s'exprimer. «Allez demander à Sunday Times», a-t-il répondu avant de nous raccrocher au nez alors que l'express souhaitait avoir sa version des faits.

L'ancien ministre de l'Environnement est en disgrâce avec son parti, le Mouvement socialiste militant (MSM). D'abord, il avait juré un affidavit le 20 avril, dans lequel il affirmait qu'il avait été forcé à la démission en mars 2016. «I was instructed to step down by the then Prime Minister (NdlR, sir Anerood Jugnauth) with the understanding that I was stepping down for only five weeks in order to have an independent enquiry.»

Il ne s'est pas arrêté là. Il avait même revendiqué son poste de ministre, pour ensuite s'absenter du meeting du 1er Mai. Cette absence lui a valu une suspension du MSM, jeudi. Mais après une rencontre avec son leader, Pravind Jugnauth, le lendemain, les choses se sont calmées.