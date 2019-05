Congo-Kinshasa: Lualaba - Aimé Ntambue réitère son soutien à Richard Muyej

Le Président de la République Démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a signé le week-end dernier, une série d'ordonnances portant investiture de nouveaux gouverneurs élus. A tout dire, 18 gouverneurs ont été validés parmi les 23 élus dernièrement sur l'ensemble du territoire national, pour aller coiffer les provinces qui leur ont donné mandat, au travers les Députés provinciaux.

De ce fait, Richard Muyej chapeaute, une fois de plus, la province de Lualaba issue du démembrement de l'Ex- Katanga. C'est fort de ce leadership éclairé qu'Aimé Ntambue, le président de l'association des jeunes progressistes du Congo affirme et confirme avec véhémence le soutien indéfectible et inconditionnel de sa structure au nouvel homme fort de Lualaba.

La candidature et l'élection de Richard Muyej, en tant que gouverneur de la nouvelle province de Lualaba n'aura fait l'objet d'aucune contestation. Le tout premier citoyen de la province de Lualaba est resté imperturbable, a affirmé Aimé Ntambue, vendredi 3 mai dernier à La Prospérité. Et de poursuivre : « son expérience et sa grandeur d'homme a payé ». Le FCC Richard Muyej est, en effet, dans la liste de gouverneurs dont le Président de la République, Félix Tshisekedi a dû signer les ordonnances pour valider les mandats, le week-end dernier.

Aimé Ntambue s'en réjouit, par ailleurs, et promet d'être aux côtés de Richard Muyej pour accompagner son programme quinquennal à la tête de la province de Lualaba. Il justifie ce soutien par le fait que Richard Muyej est animé par le souci d'apporter une touche nouvelle pour le développement de cette entité issue de l'Ex- Katanga, et surtout, dit-il, la large confiance des députés nationaux et provinciaux de ce coin du pays.

Aimé Ntambue se dit, en effet, prêt à apporter sa pierre de construction au grand chantier que va bientôt ouvrir Richard Muyej dans le cadre de son projet de société en ce qui concerne la gestion de la province de Lualaba. Faut-il savoir que sur le plan scientifique, Aimé Ntambue détient un diplôme de licence en droit public international. Marié et père d'enfants, il fait preuve d'une bonne moralité, témoigne-t-on dans les milieux qui lui sont proches. Dans le cadre la gestion de la cité, Aimé Ntambue est à la tête de l'AJPC depuis novembre 2016.

Étant jeune, il croit fermement que ce grand et géant qu'est la République démocratique du Congo ne peut pas connaître un essor considérable sans l'apport des jeunes estimés à plus de 70 %. En peu de temps, faut-il le rappeler, cette association a pu réaliser de grands projets. L'AJPC a formé plus de 300 jeunes dans le domaine de construction, hôtellerie et autres. Elle milite également pour l'embauche des jeunes auprès de ses partenaires. Soucieux de l'auto-prise en charge, une mission d'expertise avait été effectuée, l'année dernière, par l'AJPC en vue de mettre en œuvre un projet d'agriculture au Kongo Central.