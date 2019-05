Congo-Kinshasa: La Ligue de jeunes de l'ULBS soutient le programme de Félix Antoine Tshisekedi

C'était un week-end pas comme les autres à Notre Dame du Congo, dans la commune de Lingwala. Le samedi 4 mai 2019, l'Union pour la Liberté et le Bien-être Social (ULBS), a organisé une manifestation de grande envergure marquant la sortie officielle de la jeunesse du parti que dirige le professeur Pierre-Claver Kalala, l'un des Conseillers du Chef de l'Etat, Félix Tshisekedi, en matière des Mines et Energie.

Plusieurs forces politiques alliées de l'UDPS ont rehaussé de leur présence dans la grande salle polyvalente de la Paroisse. Cette cérémonie a été principalement marquée par la remise de quelques symboles du parti au Comité de la Ligue des Jeunes qui soutient, évidemment, le programme du Président de la République.

Plusieurs personnes sont venus des quatre coins de la capitale rd-congolaise pour assister à la sortie officielle de la Jeunesse de l'ULBS. Ce jour restera certainement gravé dans la mémoire de ces jeunes militants qui tiennent en main la direction de ce département qui, jadis était inexistant. Il est à noter que l'Union pour la Liberté et le Bien-être Social existe depuis 1992.

En effet, le président de cette Ligue de Jeunes, Rodrigue Ilunga Mbiya, se dit satisfait de l'organisation de cette activité pour tous les Ulbsiens. Sautant sur l'opportunité, il a explicité la vision de la JULBS en long et en large. Il s'agit pour eux d'apporter le bonheur et la joie des jeunes congolais sur l'ensemble du territoire national. Sur ce, il n'a pas manqué de conscientiser les jeunes au patriotisme et surtout les pousser au développement de ce beau et cher pays. Car, dit-il, la grande partie de la population congolaise est composée des jeunes. Une jeunesse qui, a-t-il signalé, est beaucoup plus plongée dans les futilités. "C'est ainsi que nous voulons que cette jeunesse puisse cultiver des valeurs intrinsèques pour ne pas être absente dans les activités politiques", a fait comprendre Rodrigue Ilunga. Il a également émis le souhait de ne plus voir la jeunesse congolaise être ignorante de la notion du civisme et de ses droits. Et pour y parvenir, Ilunga Mbiya a argué que le média est la voie par laquelle le message peut passer en toute quiétude.

La Secrétaire rapporteur de la Ligue, Sarah Ngalula, a fait comprendre aux différents invités que la JULBS s'engage dans l'amour de la Patrie de soutenir le programme du Chef de l'Etat, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour le bien-être de la nation congolaise. "Nous retenons que des années durant, le peuple de la RD. Congo a enduré des souffrances", a-t-elle souligné. Cette dernière n'est pas allée par le dos de la cuillère pour expliquer que le soleil qui se lève avec événement actuel au Congo-Kinshasa ne peut qu'éclairer tout notre avenir. Dans sa conclusion, elle invite tous les jeunes à serrer la ceinture, et à marcher la main dans la main pour construire honnêtement et sagement la nation congolaise, sous le leadership du Président de la République.