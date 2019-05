Congo-Kinshasa: Près de 18.000 décès dus au Paludisme - La population appelée à entretenir l'environnement

En marge de la journée mondiale du Paludisme célébrée il y a peu, il faut noter que le Ministre congolais de la Santé, Oly Ilunga, a conscientisé la population kinoise sur l'Etat sanitaire actuel du pays, au sujet du Paludisme qui ravage sans cesse les populations congolaises.

Le thème retenu pour l'année 2019 étant d'œuvrer pour « zéro cas de paludisme», vu le nombre élevé des décès évalués à 18.000 cas en RDC, le ministre de la santé attire l'attention de l'opinion nationale sur la nécessité de veiller sur l'assainissement de l'environnement et l'usage des moustiquaires imprégnées d'insecticides dans tous les ménages.

Pour tout dire, le Ministre congolais de la Santé, Oly Ilunga appelle la population à plus de propreté et à monter de nouvelles stratégies pour lutter contre ce fléau. Il note amèrement que 18000 cas de décès dus au paludisme ont été enregistrés l'an dernier. Ainsi, décrie-t-il le nombre élevé des victimes et conseille à l'opinion l'usage de la moustiquaire imprégnée d'insecticides en plus de la culture de la salubrité dans tous les ménages kinois pour prévenir la malaria.

Le ministre Oly Ilunga exhorte les femmes enceintes à se rendre aussitôt perçu les signes de grossesses, aux services sanitaires adéquats pour se faire consulter, et recevoir des médicaments pour elles-mêmes et pour protéger également les enfants qui se trouvent en leur sein. Oly Ilunga atteste que des prestataires de soins de santé ont été dûment formés pour la prise en charge du paludisme et des tests de diagnostics rapides. Ces derniers, dit-il, sont mis à la disposition de la population gratuitement, pour se faire dépister à tous égard, de manière à détecter la maladie et de la combattre jusqu'à l'éradication.