Congo-Kinshasa: Pour le bien-être de la population - «La Fondation la colombe, œuvre sociale» marque des points !

Depuis son lancement officiel, "la Fondation la colombe, œuvre sociale", FCOS en sigle, laisse, en effet, des empreintes indélébiles grâce notamment, à ses sorties caritatives saluées par la masse kinoise. Ainsi, Créée au mois de mars 2004, sous l'égide de sa Présidente nationale, Mme Mwangaza Hamida Chatur Kamerhe, le lancement officiel de cette grande structure a eu lieu en 2018.

Du haut de son existence, cette association sans but lucratif, a toujours été au chevet de la population congolaise. Les actes posés par elle visent prioritairement à promouvoir toutes les initiatives tendant vers la direction à instaurer la pratique des activités sociales, familiales, culturelles éducatives et loisirs en RDC.

D'où, elle s'est fixée les objectifs dont la construction des hôpitaux, des écoles, home des vieillards, des foyers sociaux, des centres d'alphabétisation, des structures pour l'encadrement des orphelins, des jeunes et femmes aux différentes formations professionnelles notamment, pour la promotion de la culture de lutte contre les fléaux du siècle, tels que les IST, le SIDA et les maladies virales. Cette Fondation reste, indubitablement, ouverte à toute personne désirant en faire partie intégrante en adhérant, en tant que membre actif. Puisqu'elle s'est engagée dans l'optique d'améliorer la vie des personnes vivants avec handicap; d'aider des personnes âgées, former des femmes entrepreneurs ; assurer l'éducation des orphelins, des personnes démunies, en construisant des écoles, partant donner l'opportunité d'accès à l'éducation et, ensuite, soutenir l'assainissement des lieux et l'amélioration de la santé.

Visiblement, cette association sans but lucratif collabore avec des personnes physiques et morales en vue de lutter contre la pauvreté. Elle est, de ce fait, au service préférentiel des milieux ruraux et se veut attentive aux besoins liés à l'organisation des communautés en coopérative. La fondation la colombe prévoit dans le futur la prise en charge de leur frais de consultations ophtalmologiques et dermatologiques et la création d'un centre d'Education et de la formation des enfants albinos du Congo (C.E.F.E.C), un lieu d'information, d'écoute, de prise en charge totale de l'éducation et de formation professionnelle pour les enfants adolescents et adultes albinos. Dans la même ligne droite, Madame Hamida Chatur Kamerhe est très attentive aux préoccupations de ses contemporains. Très attentionnée et déterminée, elle est toujours prête à venir en aide à tout le monde sans réserve, ni intérêt particulier en retour, une seule raison qui la pousse et la motive à faire tout ceci pour la satisfaction communautaire.

Il sied toutefois de noter que la Fondation la Colombe œuvre sociale a réalisé plusieurs actions notamment, au home des vieillards de Kintambo et à l'Hospice Saint Pierre. Ainsi, son rayon s'étend sur toute la République Démocratique du Congo, en laissant place à une large coopération et opération au niveau international.

Pour ceux qui ne savent pas, cette structure fonctionne avec des membres qui sont structurés, le fondateur, l'effectif, l'affilié, l'honneur ainsi que le sympathisant. Son siège se trouve sur l'avenue Tombalbaye au numéro 1350 dans la commune de la Gombe, dans l'enceinte de la paroisse Notre Dame de Fatima.