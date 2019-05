Madagascar: ewaCT MOTORS-Andraharo - Polaris RZR XP Turbo S se dévoile

Polaris continue de faire progresser les offres techniques et les options de mise à niveau sur toute sa gamme 2019.

Créée en 1954 par les frères Hitten au Minnesota, Cette marque américaine a fait un grand bond en avant ! Étant distributeur de cette marque américaine depuis six ans, CT Motors Madagascar dévoile une nouvelle machine prête à courir et prête à s'amuser : Polaris RZR XP turbo S.

Lors de la soirée du vendredi 3 mai dernier à Andraharo, le responsable de CT Motors, Chamini Tahora a présenté un véhicule performant et révolutionnaire RZR XP Turbo S. La machine offre une puissance de 168 chevaux. Les amateurs de boue à la recherche d'aventure profiteront d'une nouvelle transmission à marche arrière à engrainage permettant une durabilité accrue et qui permettra de traverser les fosses de boue les plus profondes. Par rapport aux produits qui le précédaient, le RZR XP turbo S bénéficie d'une gamme de suspensions automatiques et réglables. Le véhicule possède également des bras renforcés, une caméra de recul , des ceintures de sécurité à quatre points, un inclinomètre. Polaris a développé de nouveaux sièges de types banquets plus confortables et plus pratiques. Ces nouvelles dimensions améliorent la suspension, accentuent la résistance aux effets de pincement et rehaussent la garde au sol pour un confort de conduite exceptionnel. En mode confort et en mode sport ce SSV est prêt à employer. « le RZR XP ont des lignes plus agressives. Vu l'équipement qu'il donne, le prix est raisonnable » souligne Chamini Tahora.

Les amateurs de sports mécaniques étaient présents. « J'aime beaucoup son design, et je trouve que ce nouveau Polaris RZR est plus souple que les précédents » a certifié Célestin. « Ce véhicule est très maniable. A quatre places, on peut balader avec nos amis » a affirmé Luc. « Avec ce nouveau RZR, on peut très facilement escalader les montagnes et passer tout les obstacles. C'est une très bonne machine pour les amateurs de sensation forte. Elle associe en elle-même confort et robustesse» a expliqué Rodino Bekamisy, un adepte du sport mécanique. Ce SSV à quatre places est disponible uniquement chez CT Motors Andraharo.