Madagascar: Pétanque / Championnats du monde - Madagascar rentre bredouille !

Coup dur pour le camp malgache qui, après avoir été signifié de la suspension à vie du président Béryl Razafindrainiony et du forfait des dames à la suite de l'éviction de Tsiory au sein de la délégation, les hommes ont aussi échoué en doublette et en tête à tête.

D'abord en tête à tête, Nary a battu un Belge par 13 à 8 en huitième de finale avant d'échouer devant le France Henri Lacroix en quart sur le score incroyable de 13 à 5.

Fil à retordre. Les deux hommes se sont déjà rencontrés aux matches de poule mais Lacroix a toujours pris le dessus. Le même homme qui a déjà battu en finale du championnat du monde à Izmir, en 2010 en Turquie, la formation conduite par Dolys avec Bema, Tiana Tonnerre et Nanou et coachée par Michel Ranarivelo. Une sacrée équipe qui a donné du fil à retordre au camp français et qui ne s'est inclinée que sur le score de 12 à 13.

Pour revenir aux championnats du monde d'Almeria, la formation malgache composée de Nary et de Balotelli s'est hissée jusqu'en demi-finale où elle a été battue par les Français sur le score de 13 à 3.

Auparavant, Nary et Balotelli ont sorti tour à tour la Thaïlande par 13 à 5 et le Sénégal par 13 à 11.

En principe, le duo malgache a disputé la troisième place de cette doublette contre la Côte d'Ivoire mais le résultat n'a pas été au communiqué. Au mieux, Nary et Balotelli vont ramener une médaille de bronze car autant le dire que les Ivoiriens sont largement à leur portée. Mais sait-on jamais car après cette sanction infligée par le Conseil de Discipline de la Fédération internationale à Béryl Razafindrainiony et étendue aux membres de la Fédération malgache dans son ensemble, on comprend aisément que nos seuls représentants n'avaient plus du cœur à l'ouvrage. Déjà qu'ils sont partis à Almeria sans leur coach Tahiry Rarivomanana qui est resté à quai faute de moyens ou plutôt de coordination car tous les autres étaient partis sauf lui. Décidément...