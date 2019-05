Madagascar: Administration publique - La mise en place du logiciel AUGURE avance

Entrant dans le cadre de la réforme de l'Administration publique malgache, l'Application Unique pour la Gestion Uniforme des Ressources humaines de l'Etat « AUGURE » a été mise en place conjointement par le ministère de l'Economie et des Finances (MEF) et le ministère du Travail, de l'Emploi, de la Fonction publique, du Travail et des Lois sociales (MTEFPLS) afin d'uniformiser la gestion des ressources humaines de l'Etat.

On rappelle en effet que lors du conseil des ministres du 17 avril 2019, le Chef de l'Etat Andry Rajoelina a ordonné que les ministères et institutions doivent désormais utiliser ce logiciel dans la gestion du personnel de l'Etat. Cette initiative vise à assurer une gestion financière transparente et une gestion efficiente des ressources humaines de l'Etat.

Divers avantages

Premier responsable de l'application de cette instruction présidentielle, le ministère de l'Economie a déjà pris les choses en main. A cet effet, un atelier de présentation générale de l'application s'est tenu jeudi dernier, à l'Immeuble Plan à Anosy avec les responsables des ressources humaines des ministères et institutions employeurs, sous la supervision du Ministère de l'Economie et des Finances et du Ministère du Travail, de l'Emploi, de la Fonction publique et des Lois sociales, représentés par le Secrétaire Général du MEF, le Directeur Général des Finances et Affaires Générales (DGFAG) et le Directeur Général de la Fonction Publique (DGFOP). Le logiciel AUGURE, présente, rappelons-le divers avantages, dont le plus important est l'existence d'une base de données unique du personnel de l'Etat au niveau des ministères et institutions employeurs.

Traçabilité

La dématérialisation progressive de la gestion administrative du personnel entre le MEF, le MTEFPTLS et les ministères et institutions employeurs constitue également un autre atout majeur du logiciel. L'outil permettra aussi d'asseoir une traçabilité des actes administratifs et d'optimiser les délais de traitement. A noter que l'application comprend trois modules à savoir le module de gestion administrative, de gestion financière et d'aide à décision. Disponible sur l'Intranet de l'Etat et le réseau Internet, ce logiciel aidera en premier lieu les responsables de personnel à recenser les agents payés par le budget général, fonctionnaires et contractuels (EFA, ECD, ELD). Par la suite, les agents payés par les autres budgets y seront intégrés. Suite à cette réunion, des séances de formation et d'assistance seront organisées par le MEF et le MTEFPLS auprès des responsables des ressources humaines dans les différents départements ministériels et institutions tant au niveau central que régional afin que ces derniers puissent maîtriser l'application.